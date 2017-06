Besançon : le chanteur Amir en séance de dédicaces

Selfies, larmes de joie, et cris de bonheur mercredi après-mid à Besançon. Le chanteur Amir était en séancede dédicaces aux passages Pasteur. Ils étaient près de 200 fans à avoir fait le déplacement pour l'occasion.

Pas besoin de chercher les fans franc-comtois du chanteur Amir. On dirait qu'ils étaient tous à Besançon mercredi après-midi. Le chanteur était aux passages Pasteur pour une séance de dédicaces. Et les fans sont venus nombreux et de loin. Certains ont même fait le pied de grue pendant plus de cinq heures.

C'est qui qui prend la route mercredi matin pour aller voir @Amir_Off en dédicaces à Besançon ? Bah c'est Bibi ! #joie #chouchou 😍👌🙈 — Coralie 🎭🎶 (@Co_HumourIsLife) June 2, 2017

Les fans n'arrivent pas les mains vides. © Radio France - Olivia Chandioux

Parmi eux Séverine, Marise et Nathalie. Les quadragénaires, venues du Haut-Doubs, sont agglutinées contre la barrière au premier rang. Pas question pour elles de rater la venue d'Amir : "On l'a déjà vu à Besançon, à Châlon-sur-Saône, en Alsace et au festival Rolling Saône à Gray." Et pour plaire à leur idole, elles ne sont pas venues les mains vides : "On lui a fait un cadeau pour lui faire découvrir la nourriture franc-comtoise. Il y a une bière de Montbéliard, des caramels de Morteau, et puis une tasse à l'effigie de Besançon."

Noémie, fleuriste de 19 ans, est venue offrir une rose rouge à son chanteur préféré. © Radio France - Olivia Chandioux

Je lui offre une rose pour lui montrer que je pense à lui tout le temps." Noémie, fan d'Amir

Noémie, Bisontine de 19 ans, aussi n'est pas venue les mains vides. Mais elle préfère la version romantique : "Je lui ai apporté une rose parce que je suis fleuriste. Et avec cette rose j'ai voulu lui montrer que je pense à lui tout le temps." En tout cas le chanteur, révélé il y a trois ans dans l'émission The Voice, met toutes ses fans d'accord : "Il est parfait, il nous donne la pêche ! Il est resté simple et généreux avec son public."

Selfies, et larmes de joie

Et quand le chanteur fait enfin son entrée, mieux vaut avoir les tympans bien accrochés. Un accueil bruyant qui est loin de lui déplaire : "C'est super chaleureux, je découvre Besançon et les habitants de la ville. J'étais déjà venu il y a quelques mois pour un concert mais il n'y avait pas cette proximité que je peux me permettre aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir d'échanger comme ça avec mes fans." Des fans qui le lui rendent bien. Le dernier album d'Amir "Au coeur de moi" s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires.

Le dernier album d'Ami,r "Au coeur de moi", s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires. © Radio France - Olivia Chandioux