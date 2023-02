Beyonce au stade de France le 26 mai

Beyonce bientôt de passage en Ile-de-France. Après des semaines de rumeurs, la superstar Beyoncé a annoncé mardi 1er février sur Instagram une nouvelle tournée mondiale dont deux dates prévues en France. Rendez-vous donné le 26 mai au Stade de France. Beyonce ira ensuite au Stade Vélodrome de Marseille le 11 juin.

The Renaissance Tour débutera le 10 mai à Stockholm (Suède), et se terminera le 27 septembre à La Nouvelle-Orléans. Le partenaire officiel de la tournée Live Nation, annonce une prévente vendredi 3 février à 10h et la mise en vente des places le mardi 7 février à 10h.

Beyonce s'était déjà produite au Stade de France en juillet 2016.