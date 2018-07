Le couple le plus influent du R'n'B a terminé sa tournée européenne à Nice. Beyoncé et Jay-Z se sont produits à l'Allianz Riviera pendant plus de deux heures devant 35 000 spectateurs. Bien plus qu'un concert, c'était l'occasion d'assister à un vrai show à l'américaine !

Nice, France

"THIS IS REAL" sur un écran géant. Voilà comment commence un show de Beyoncé et Jay-Z... pour se mettre l'eau à la bouche... et les fans exultent.

Une scène vivante

La scène prend une bonne partie de la pelouse et se déplace. Une plateforme se soulève et passe par-dessus les spectateurs de la fosse et se retrouvent sous leurs idoles !

Un écran géant d'une dizaine de mètres de hauteur se sépare en deux ! Sur l'écran de gauche : la Diva, de l'autre côté : le rappeur, et au milieu... surprise : un terrarium géant : avec non pas des fourmis mais des humains à l'intérieur. Ce sont des musiciens, des figurants et même un contorsionniste.

Des costumes léchés

Les tenues de Beyoncé sont exceptionnelles. "Quand elle avait sa grosse robe rose Beyoncé était trop belle" pour Chloé et Emmanuelle. C'était pourtant la tenue la plus "sobre" de la chanteuse qui a enchaîné les body à paillettes. Jay-Z, un peu plus discret a porté le maillot de l'équipe de France avec les deux étoiles pour sa dernière apparition.

Pas une fausse note

Enza est fan : _"_Ils sont très pro, c'est calculé mais ça reste naturel. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour et d'émotion entre eux". Durant tout le spectacle il n'y a aucun temps mort la vidéo prend le relais dès que le duo quitte la scène. Des images de leur quotidien, de leur vie à deux, un couple marié depuis 10 ans déjà.

Des régisseurs au top, Jay-Z enflammé

Les caméras retransmettent en direct sur les écrans les images des deux stars. On y voit tantôt Beyoncé en gros plan, tantôt Jay-Z avec des flammes de 7 mètres de hauteur qui dansent juste sous les enceintes. Un son de très bonne qualité pour Vladimir, un spectateur russe : "c'est difficile de produire du bon son dans un stade, mais là c'était fantastique". Et il n'oubliera pas non plus les feux d'artifices.

Le stade Allianz Riviera de Nice est le dernier lieu où se sont produits les deux stars dans le cadre de sa tournée européenne. La tournée avait commencé au Royaume-Uni le 6 juin dernier et va reprendre le 25 juillet de l'autre côté de l'Atlantique.