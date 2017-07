Beyoncé présente ses jumeaux, Sir et Rumi, sur Instagram

Sur Instagram, la "reine de la pop" a levé le voile ce vendredi sur le sexe et le prénom de ses enfants, nés il y a un mois jour pour jour. La photo est en passe de devenir l'une des plus populaires du réseau social.

Ils s'appellent donc Sir et Rumi. Un mois après leur naissance, les jumeaux de la chanteuse Beyoncé et du rappeur Jay-Z ont fait leur première apparition publique... sur Instagram, le réseau social qu'avait déjà utilisé la diva pop pour annoncer sa grossesse. "Sir Carter et Rumi, un mois aujorud'hui", dit la légende de la photo, qui informe donc sur la date de naissance des enfants, qui restait encore floue.

Drapée d'une étoffe à fleurs, assise sur un trône dans un jardin à la française en bord de mer, Beyoncé Knowles porte les deux enfants, une fille et un garçon, sur sa poitrine. La photographie, publiée au petit matin et très soignée dans sa mise en scène, a obtenu, en moins de 10 heures, plus de 7 millions de mentions "J'aime".

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

Cette image est donc bien partie pour détrôner celle de l'annonce de sa grossesse, qui cumule aujourd'hui 10 millions de "j'aime", photo la plus "likée" de l'histoire du réseau social.

C'est la mère de Beyoncé, Tina Knowles, qui a été l'une des premières à réagir. "Je suis si heureuse que mon bébé ait partagé une photo de ses bébés avec le monde : hello Sir Carter et Rumi Carter", a-t-elle réagi. Les enfants portent donc le nom civil de leur père, Shawn Carter. Sur les réseaux sociaux, la photo a fait vivement réagir les fans du couple d'artistes, ainsi que la presse people.