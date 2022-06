Bienvenue à Rouen : la chanson indispensable pour tout savoir sur Rouen en 3 minutes

Andréi est rouennais et depuis longtemps cette chanson lui trotte dans la tête. Bienvenue à Rouen c'est toute la ville racontée en quelques minutes.

Thomas Andréix a tout juste 25 ans. Pendant ses études de cinéma, Thomas jouait de la musique et arpentait les scènes de théâtre. Il y a juste quelques semaines, il a décidé de se lancer dans la musique complètement et de garder comme nom de scène Andréi, son nom de famille.

Bienvenue à Rouen est une chanson qui parle à tous les rouennais, mais aussi à tous ceux qui connaissent la ville. Andréi raconte comment il a écrit cette chanson : "Il y avait cette petite idée-là, Rouen je connais bien. Et c'est comme une chanson d'anniversaire. On a tout souvent plein d'idées et on a commencé à la faire. Et au final, ça fait une vraie longue chanson, un beau trois minutes. Et puis après, avec Arthur, le beatmaker qui va faire l'arrangement, on a tout mis en forme et on a fait quelque chose de plutôt crédible."

