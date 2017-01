"Bienvenue chez nous" : un couple de Savigny-lès-Beaune à la télé cette semaine

Un couple de Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or) à la télé dans "Bienvenue chez nous" sur TF1. L'émission est diffusée depuis ce lundi 9 janvier 2017. Le principe: chaque semaine, quatre couples propriétaires de maisons d’hôtes se reçoivent à tour de rôle et se notent. Il y a 3000 euros à gagner.

Cécile et Thibaut, 45 et 44 ans, possèdent "La Maison du Crémant", une vieille maison de vins construite en 1870 à Savigny-lès-Beaune, une maison familiale dont ils sont propriétaires depuis 3 ans. En compagnie de leurs trois enfants, Cécile et Thibaut, exploitent 4 chambres d'hôtes. Vous les avez peut-être vus ce mardi soir puisque l'un des épisodes de "Bienvenue chez nous" se déroulait chez eux. L'émission est bien sûr enregistrée depuis bien longtemps, juin 2015.

Thibaut dans l'une de ses chambres d'hôtes ce lundi 9 janvier 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Les "meilleurs hôtes" de la semaine rafleront la somme de 3000 euros. Cinq critères pour les départager: l'hospitalité et la convivialité ; la maison et ses extérieurs ; la qualité des services proposés ; la propreté de la chambre et bien entendu le rapport qualité/prix.

Un petit démon porte-bonheur veille sur la maison du crémant depuis sa construction en 1870, est-ce qu'il leur fera gagner les 3 000 euros en jeu? © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce sont les propriétaires de chambres d'hôtes eux mêmes qui attribuent des notes à la fin de leur séjour. C'est bien sûr à la toute fin de la semaine, le vendredi, que les candidats découvrent les résultats. Selon les moyennes de chacun, un couple gagne le titre honorifique de "Meilleure maison d’hôte" de la semaine. C'est lui qui repart avec les 3000 euros.

Thibaut dans la cuisine! © Radio France - Thomas Nougaillon

En deux ans et demi, Thibaut et Cécile disent avoir réalisé 350 nuitées. Ouvertes toute l'année leurs chambres d'hôtes connaissent un pic d'activité saisonnier entre mi-avril et fin novembre. Mais les chambres d'hôtes sont une activité "annexe" pour le couple obligé de travailler à côté. Thibaut par exemple, fait du multi-service en bricolage, une boîte qu'il a ouverte il y a 10 ans. Quant à sa femme, elle, suit une formation en vins et spiritueux et espère que cela débouchera sur un travail.