Bigflo et Oli jurés de la prochaine saison de The Voice

Pour cette 12eme saison de "The Voice", on ne verra plus Florent Pagny ni Marc Lavoine. BigFlo et Oli intègrent le casting et rejoignent ainsi Vianney, Amel Bent et Zazie. On aura donc cinq jurés cette saison.

Le duo ne fera qu'un puisqu'ils seront assis dans un même fauteuil. Les deux artistes connaissent bien l’émission puisqu'ils ont déjà été jurés dans la version belge de « The Voice ».