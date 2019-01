Bilal Hassani représentera la France à l'Eurovision : "À aucun moment je me suis dit que j'étais le favori"

Bilal Hassani était l'invité de France Bleu Paris ce lundi matin. Le chanteur et youtubeur de 19 ans a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision le 18 mai à l'issue de l'émission "Destination Eurovision" sur France 2 en partenariat avec France Bleu samedi.

La chanson "Roi" interprétée par Bilal Hassani représentera la France au concours Eurovision de la Chanson cette année.

"Un moment de folie"

"J'ai vécu un moment de folie, c'est quelque chose qu'on ne vit pas deux fois." Et de préciser : "A aucun moment je me suis dit que j'étais le favori donc à aucun moment je n'ai eu de déception. Même quand j'étais 5e j'étais très content. Le fait d'être dans l'émission j'étais sur un nuage. J'étais très très très heureux."

Avec plus d'un million de fans sur les réseaux sociaux et 800.000 abonnés sur Youtube, il reçoit régulièrement des messages racistes et homophobes sur les réseaux sociaux : "J'essaie d'éviter ce qui se dit sur les réseaux sociaux même si c'est pas tous les jours facile d'ignorer. Je vais pas trop m’attarder sur cette réponse car c'est leur donner trop de lumière."

Après avoir reçu plus de "1 500 tweets insultants", deux associations, Stop Homophobie et Urgence Homophobie, ont décidé de porter plainte contre "chaque personne qui a insulté, discriminé ou menacé" sur les réseaux sociaux, le candidat.

Le concours de l'Eurovision de la Chanson se tiendra le 18 mai prochain à Tel-Aviv en Israël.

L'interview en intégralité