Bixente Lizarazu, spécialiste football et ambassadeur du sport de Radio France à partir de septembre 2020

Bixente Lizarazu rejoint le groupe Radio France en tant qu'ambassadeur du football et du sport. Le champion du monde et champion d’Europe de football interviendra dès la rentrée sur les antennes du groupe, et animera une émission hebdomadaire sur France Bleu, tous les dimanches entre 19h et 20h.

Le Champion du monde 1998 et Champion d’Europe 2000 Bixente Lizarazu rejoint le groupe Radio France en tant que spécialiste du football et ambassadeur du sport. Il interviendra dès la rentrée prochaine sur les antennes. Bixente Lizarazu et Radio France partagent les mêmes valeurs d’authenticité, d’engagement et la même passion du sport. Sur les antennes de France Bleu, franceinfo et France Inter, Bixente Lizarazu développera ses analyses pertinentes autour du football et une approche globale du sport tournée vers la citoyenneté, l’engagement humain, le partage d’expériences et le respect de l'environnement.

Outres ces interventions, il concevra et animera chaque dimanche, sur France Bleu, un rendez-vous d’une heure dédié à l’aventure humaine, la découverte, l’exploration et le partage d’expériences, entouré de plusieurs invités qu’ils soient issus de la société civile ou du milieu du sport.

Je suis très heureux de me retrouver à la tête d'une émission hebdomadaire sur France Bleu - Bixente Lizarazu

"Je suis très heureux de rejoindre Radio France dont les antennes accordent une grande importance au football et au sport : à partir de septembre 2020, je serai donc le spécialiste football de Radio France mais aussi l’ambassadeur du sport en général", se réjouit Bixente Lizarazu. "Je suis par ailleurs très content de me retrouver à nouveau à la tête d’une émission hebdomadaire qui sera diffusée sur France Bleu. Elle traitera des nombreux sujets qui me passionnent (football, sport, aventure, nature). Je ferai chaque semaine partager l’expérience et l’aventure humaine de mes invités. Aborder un périmètre plus large me tenait à cœur : c’est important dans la perspective des JO de Paris 2024 et de ce que représente le sport pour moi".

"Radio France est un acteur essentiel du Sport en France", explique de son côté le directeur des sports de Radio France, Vincent Rodriguez. "Nous sommes le plus grand terrain de sport radiophonique. D’ici aux Jeux Olympiques de Paris 2024, notre implication va croître, tant dans le domaine sportif que dans la promotion des valeurs de respect, d’humilité, de dépassement de soi qu’il véhicule. Bixente Lizarazu et Radio France partagent ces valeurs. Il était naturel que nous nous rencontrions. Je suis très heureux que nous entamions ensemble cette nouvelle aventure au bénéfice de nos auditeurs".

Frédéric Jouve, Directeur des Programmes et de la Musique de France Bleu : "Toute l’équipe de France Bleu se réjouit d’accueillir Bixente Lizarazu sur ses antennes. Bixente véhicule des valeurs sportives et affectives très fortes et parfaitement en phase avec l’audience de France Bleu. Vous le retrouverez tous les dimanches soir entre 19h et 20h sur France Bleu".