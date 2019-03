La Mère Gaud, figure de la gastronomie haut-savoyarde, s'est éteinte à l'âge de 104 ans

Ballaison, France

On m'appelle "La Mère Gaud", c'est le titre de ses mémoires qu'Hélène Gaud a publiées en 2012 retraçant une vie exceptionnelle : née en 1914, Hélène Gaud a fondé dans les années 70 l'entreprise Baby Coque avec ses deux fils. À 65 ans, elle décide de se lancer dans la production de foie gras avec ses canards et part suivre une formation dans le Gers et les Landes. Sa société "La Mère Gaud" à Ballaison, au-dessus du Léman, produit aujourd'hui non seulement des foies gras mais aussi des salaisons, des plats cuisinés, des confits. Une véritable réussite dont la renommée a largement dépassé les limites de la Haute-Savoie.

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de « La Mère GAUD».Femme d’exception,au caractère bien trempé.Les téléspectateurs de @publicsenat se souviendront de ses réparties à Périco LEGASSE,lors l’émission Manger c’est voter.Condoléances émues à sa famille,ses amis. pic.twitter.com/HPXE0agmBn — Jean-Claude Carle (@JC_Carle) March 3, 2019

Sa société "La Mère Gaud" est aujourd'hui présidée par Françoise Gaud et compte une quinzaine de salariés.