Blessé pendant une répétition, Patrick Bruel sera bien présent sur la scène du concert des Enfoirés

Le chanteur Patrick Bruel s'est sévèrement blessé au genou mercredi pendant les répétitions du concert des Enfoirés, qui ont lieu depuis mercredi et se poursuivent jusqu'à lundi 20 janvier à l'AccorHotels Arena à Paris. Victime d'une rupture des ligaments croisés, il pourra tout de même participer au concert de ce vendredi soir ainsi qu'aux suivants, a-t-il annoncé sur France Bleu ce vendredi.

Je n'ai pas vu un espace sombre qui n'était pas la scène, c'était le vide ! - Patrick Bruel

"Je suis là, je serai présent ce soir sur la scène", a-t-il confié à France Bleu. Mais "un petit peu diminué à cause d'une grosse grosse blessure au genou. Je suis tombé il y a deux jours pendant la répétition, je n'ai pas vu un espace sombre, et en fait ce n'était pas la scène, c'était le vide. Résultat, rupture des ligaments croisés!

Enfoiré un jour, Enfoiré toujours, on est sur scène!"

Le chanteur parvient malgré tout à relativiser : "J'ai joué 30 ans au foot j'ai fait 30 ans de ski, j'ai été épargné, il a fallu que ça arrive sur une scène pendant que je chante", sourit-il. "Mais plus de peur que de mal, raconte-t-il. "Je sais que mes copains ont eu très peur, et comme ils ne m'avaient pas vu depuis deux jours, ils s’inquiétaient beaucoup mais tout le monde m'a retrouvé et j'ai retrouvé tout le monde ce soir. Et comme on dit, Enfoiré un jour, Enfoiré toujours, on est sur scène!"