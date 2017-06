Bordeaux : Céline Dion en concert au Matmut Atlantique devant 32.000 spectateurs

Plus que quelques heures à patienter pour les fans de Céline Dion. La chanteuse québécoise se produit ce jeudi soir, au Matmut Atlantique de Bordeaux, devant 32.000 spectateurs. C'est la première date de sa tournée française, en partenariat avec France Bleu.

L'avion de Céline Dion a atterri ce 28 juin en fin d'après-midi, mais les fans devront attendre ce jeudi soir pour la voir enfin sur scène. La chanteuse québécoise démarre sa tournée française avec un premier concert au Matmut Atlantique. C'est la première fois que le stade accueille un concert dans ses tribunes depuis son inauguration, il y a deux ans.

Entre 73 euros et 155 euros la place

Imaginez une grande scène de 60 mètres de large, 15 mètres de haut et Céline Dion qui s'avance et se met à chanter Dans un autre monde. C'est avec ce tube de l'année 1998, que la star a décidé d'entamer son show à 21h15 précises, avant d'enchaîner avec le morceau Terre, sorti la même année. Un concert qui doit durer deux heures au total, mais aucun autre détail n'a filtré pour le moment.

L'équipe de la chanteuse verrouille la communication autour de l’événement car il faut garder la surprise pour les 32.000 spectateurs qui ont acheté leur billet. Les places, mises en vente en début d'année, s'étaient arrachées en quelques heures. Comptez 73 euros pour les moins chères, jusqu'à 155 euros pour être dans le carré d'or, sur la pelouse.

Un village d'animations sur le parvis du Matmut

La première partie sera assurée par une autre québécoise, la chanteuse et imitatrice, Véronic Dicaire, grande amie de Céline Dion. Le public pourra profiter dès 16 heures, d'un petit village installé sur le parvis du stade avec karaoké, mini-concerts et autres animations. France Bleu Gironde sera sur place, en direct, pour vous faire vivre l'avant-concert de 16 heures à 19 heures.

Circulation difficile autour du Stade

Enfin, un conseil : arrivez tôt. Les quatre routes qui mènent au Matmut seront fermées dès 18h30. Des navettes seront mises en place et le tramway C passera toutes les 5 minutes, comme un soir de grand match.

Dispositif des transports à Bordeaux lors du concert de Céline Dion, le 29 juin et celui des Vieilles Canailles, le 1er juillet 2017. - TBM

Claire Merle, Bordelaise de 30 ans, est une fan de la première heure. Elle a a gagné sa place en jouant sur France Bleu Gironde. C'est la première fois qu'elle verra son idole sur scène, avec un bonus en plus : la possibilité de rencontrer Céline Dion en tête-à-tête après le spectacle. "Ça fait deux jours que je ne dors pas, j'ai un peu la pression mais je sais que ça va bien se passer, elle est quand même hyper abordable", se rassure la jeune femme. En attendant, elle continue de répéter dans son salon, les paroles de sa chanson préférée My heart will go on, pour être prête ce jeudi soir.

Claire Merle, fan de Céline Dion sera au Matmut Atlantique de Bordeaux ce 29 juin pour le concert de son idole. © Radio France - Hajera Mohammad