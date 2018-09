Bordeaux, France

Après Céline Dion et les Vieilles Canailles en 2017, et Guns N'Roses en 2018, le stade Matmut Atlantique de Bordeaux s'offre, Ed Sheeran, en concert, le 29 mai 2019, 5 jours après un premier concert en France à Lyon. L'interprète de "Shape of you" âgé de 27 ans, chantera également en Afrique du Sud en mars 2019 (complet), mais également en Allemagne, au Portugal, en Espagne, Autriche, Danemark, Roumanie, République Tchèque, Lettonie, Russie, Islande et Royaume-Uni.

Les places seront mises en vente le 27 septembre à 11h dans les points habituels.

