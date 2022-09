Boulanger, retraitée, aide-ménager : vous écoutez France Bleu Creuse depuis ses débuts il y a 40 ans !

Cela fait 40 ans qu'on vous réveille tous les matins ! Après une tournée d'été exceptionnelle aux quatre coins du département, France Bleu Creuse, première radio du département, célèbre en grande pompe son anniversaire ce vendredi 30 septembre, avec un concert de Stéphan Eicher à Guéret. Les auditeurs ont pu gagner des places pour y assister. Certains nous écoutent depuis nos débuts, le 5 septembre 1982. Nous sommes allés à leur rencontre.

à réécouter Thierry Lemasson, technicien à France Bleu Creuse

Eric, boulanger : "une radio qui m'accompagne dès 3h du matin"

Eric Blanc fait partie des fidèles parmi les fidèles. Boulanger à Jarnages, il a sa radio allumée en permanence, branchée sur France Bleu Creuse. Et ça fait quarante ans que ça dure. En 1982, il sortait d'apprentissage et était ouvrir. Sa mère à l'époque gagne un poste "Radio la Creuse" : "Avec mes parents on écoutait ça pour acheter une voiture ou plein de choses comme ça, ensuite je l'ai écouté au travail." Il se réveille vers 2h30 ou 3h du matin et allume tout de suite le poste en arrivant au travail : "J'écoute toujours, sauf quand mes pétrins tournent. C'est très bien d'avoir une radio comme ça, ça sort de l'ordinaire, on parle de la Creuse." Il écoute "les nouvelles" pour être "au courant de ce qui se passe" : "Moi je n'ai pas le temps, je suis toujours en train de travailler. Comme ça je sais quand il y a des concours de pétanque, des concours de belote, j'aime bien." Amoureux de la radio, il a aussi pris goût à la radio filmée sur France 3 Limousin : "Je vois les visages, comme ça si je vous croise dans la rue je sais que vous travaillez à France Bleu Creuse et je peux vous dire bonjour !"

C'est bien d'avoir une radio comme ça qui parle de la Creuse

Christian, aide-ménager : "une radio ouverte sur le monde et sur le local"

Depuis 40 ans j'ai toujours été fidèle, et je le serai toujours dans 40 ans si je suis encore là !

Christian aussi adore regarder les matinales filmées de France Bleu Creuse sur France 3 depuis le 30 septembre 2019 : "On voit les animateurs, les journalistes mais aussi les techniciens. Ca nous permet de voir les coulisses, l'envers du décor !" Cet aide-ménager guérétois est un fervent auditeur depuis le premier jour : "J'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 58 !" Un calendrier France Bleu Creuse trône dans l'entrée de son appartement. "Dès 6h, j'allume pour écouter els infos. Les journaux sont bien faits, c'est une radio ouverte sur le monde et surtout sur le local. C'est proche des gens. grâce à France Bleu, on parle des entreprises, des nouveaux petits commerces, de cuisine..." Son seul regret : la diminution de l'offre locale : "Les programmes nationaux reprennent la main une partie de l'après-midi, on a aussi perdu l'accordéon du dimanche, c'est dommage." Il conclut en souriant : "Depuis 40 ans j'ai toujours été fidèle, et je le serai toujours dans 40 ans si je suis encore là !"

Brigitte, retraitée : "une radio qui m'instruit et me fait découvrir le département"

Une radio merveilleuse que j'écoute jusque dans le garage

Correspondante météo depuis plusieurs années, Brigitte, habitante de Saint-Vaury, n'écoute pas depuis 1982, mais elle a une bonne excuse : elle n'habitait pas en Creuse à l'époque. Elle découvre France Bleu Creuse quand elle s'installe dans le département il y a 26 ans. "C'est une radio merveilleuse, très animée avec des jeux, des émissions sur la cuisine ou pas mal de choses. On s'instruit avec France Bleu Creuse ! Ca m'a fait découvrir les Pierres Jaumâtres ou les tapisseries d'Aubusson." Cette retraitée de 62 ans allume son poste dès 6h du matin : "J'écoute en faisant ma cuisine, ma lessive ou mon ménage, et je quitte la radio vers midi. J'ai des petites enceintes qui me permettent d'écouter partout même dans le garage."

Comme Brigitte, Christian et Eric, près de 29.000 Creusois écoutent France Bleu Creuse tous les jours.

à lire aussi France Bleu Creuse toujours en tête des audiences radio en Creuse