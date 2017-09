Bourvil en chansons

L'immense artiste nous a quittés il y a 47 ans, le 23 septembre 1970. Retour sur une carrière exceptionnelle où, à l'image du cinéma, il collectionne durant des décennies de grands succès populaires.

Bourvil est l'un des artistes favoris des français, tout le monde connait ses immenses succès au cinéma : La traversée de Paris, Le miroir à deux faces, Fortunat, La grande vadrouille ou encore Le cercle rouge, ces superbes longs métrages ont tous remporté d'immenses succès auprès du public. Il en est de même pour ses chansons qui à l'image de sa filmographie, ont toujours mélangé humour, tendresse et émotions.

Dans la fanfare de son village

Multi-instrumentiste, il joue au sein de la formation de son village de l'harmonica, de l'accordéon et du cornet à pistons ! Avant même le cinéma, la chanson et l'opérette tiennent une place prépondérante dans sa vie et il fait ses premières armes dans des radios-crochets et les cabarets parisiens.

Sa carrière lancée, il est à l'affiche d'opérettes aux côtés d'Annie Cordy, Luis Mariano et Georges Guétary à l'image de La route fleurie, Le chanteur de Mexico ou encore Pacifico.

Ses chansons rencontrent à chaque fois l'adhésion du public qui rie à gorge déployée sur des titres comme sur À dada, La tactique du gendarme et À Joinville-le-Pont.

Annie Cordy et Bourvil © Maxppp -

Le registre émotionnel, c'est l'autre facette de l'artiste dans lequel il excelle. Qui n'a pas frissonné en écoutant, La ballade irlandaise, Salade de fruits ou Le petit bal perdu ? Ultime clin d’œil, peu de temps avant sa disparition, il enregistre en 1970 aux côtés de Jacqueline Maillan, la chanson intitulée Ca, qui est un pastiche réussi de la composition de Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, qui avait défrayé la chronique quelques temps plus tôt.

Le jour de sa disparition, les hommages furent unanimes, un artiste un grand cœur nous quittait. 47ans après, son aura reste intacte.

Écoutez ses plus belles chansons