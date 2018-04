Un an et demi après le braquage de Kim Kardashian à Paris, un nouveau suspect doit être présenté un juge ce vendredi en vue d’une éventuelle mise en examen. Soupçonné "d'avoir participé activement" à l'agression de la starlette américaine, il a été arrêté mardi sur la Côte d'Azur.

Il est "soupçonné d'avoir participé activement" au braquage de Kim Kardashian en octobre 2016 à Paris. Un homme âgé de 28 ans doit être présenté un juge ce vendredi. Il a été interpellé "mardi à 6H30 à Vallauris" (Alpes-Maritimes) par les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) en charge de l'enquête précise l'AFP.

Dix personnes mises en examen

La vedette ultramédiatisée de 37 ans s'est fait braquer par cinq hommes armés dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Montant du butin : neuf millions d'euros de bijoux. Les voleurs avaient notamment emporté une bague évaluée à près de quatre millions d'euros et plusieurs bijoux en diamant et en or. Il s'agit du plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.

D'après les enquêteurs, une partie importante de ce butin a été écoulée en Belgique. Dix personnes, connues des services de police, ont été mises en examen dans cette affaire. Cinq sont toujours en détention provisoire.