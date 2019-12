Bretagne : ces vidéos que vous avez aimées en 2019

Région Bretagne, France

Vous avez été de plus en plus nombreux à rejoindre la page Facebook de France Bleu Armorique en 2019 et nous vous en remercions. Cette année encore, vous avez pu vivre l'actualité en Bretagne à travers nos vidéos. Certaines vous ont fait particulièrement réagir. Nous vous proposons de revoir les 10 vidéos que vous avez le plus aimées cette année.

10. Les supporters du Stade Rennais à Londres

Au mois de mars, 5.000 supporters du Stade Rennais se rendent à Londres pour suivre le match retour des huitièmes de finale des Rouge et Noir face à Arsenal. France Bleu Armorique est à leurs côtés pour vous faire vivre cette ambiance incroyable dans les rues de Londres.

9. L'animatrice Karine Ferri au marathon de Rennes

Le 27 octobre, l'animatrice Karine Ferri est à Rennes en tant que marraine du Marathon Vert. Elle a notamment remis les prix aux gagnants des différentes épreuves.

8. Des dauphins au large des Glenans

Au mois de juin, une auditrice de France Bleu pêche en famille au large des Glénans quand elle filme de nombreux dauphins qui jouent avec le bateau. Elle a immortalisé la scène en vidéo. Un joli moment.

7. Le clapping des infirmières de la clinique de Saint Grégoire

Au mois de mars, alors qu'elles sont en grève pour réclamer de meilleurs conditions de travail et une meilleure rémunération, les infirmières de la clinique Saint-Grégoire de Rennes font un clapping devant l'établissement. Pour les soutenir vous avez été nombreux à partager cette vidéo.

6. La journée internationale du chat c'est tous les jours à Saint-Brieuc !

A l'occasion de la journée internationale du chat au mois d'août, nous avons rencontré Simone, une Briochine amoureuse des chats qui chaque jour vient les nourrir dans la rue au même endroit !

5. Les perles des touristes entendues pendant l'été

Fin août, nous vous avons proposé quelques perles entendues par les agents des offices de tourisme de la région de la part des touristes. Certains sont vraiment très drôles. Retrouvez-les en vidéo.

4. Une recette de crêpes "comme autrefois"

Même en Bretagne, nous sommes toujours à la recherche d'une bonne recette de crêpes. La preuve, pour la chandeleur vous avez été nombreux à commenter cette vidéo.

3. Le bouquet final du feu d’artifice du 14 juillet à Rennes

L'émerveillement au rendez-vous pour le 14 juillet. Vous avez visiblement apprécié les dernières minutes du feu d'artifice de Rennes.

2. Des papys bricoleurs décorent leur jardin pour Noël

A Saint-Lomel dans les Côtes-d'Armor, pour Noël, deux retraités se décarcassent pour décorer leur jardin avec de drôles d'engins sortis de leur atelier. La magie opère très vite !

1 . Elle emballe les cadeaux en un temps record

Vous aviez déjà été bluffé l'an dernier par le talent de cette championne de l'emballage de cadeaux des Côtes-d'Armor. En 2019, cette vidéo a été visionnée plus de quatre millions de fois. Chapeau !