L'année 2019 s'achève et c'est l'occasion de faire un retour en arrière sur les actualités qui vous ont le plus marqué sur le site francebleu.fr cette année.

Bretagne : découvrez les 10 infos qui vous ont le plus marqué en 2019

Les 10 actus qui vous ont le plus marqué en Bretagne en 2019.

Région Bretagne, France

L'année 2019 s'achève. Elle a été, une nouvelle fois, très riche en actualité en Bretagne. France Bleu Armorique vous propose un retour en arrière pour découvrir ou redécouvrir les dix informations qui vous ont le plus marqué cette année.

Quand l'Elysée répond à une maman bretonne qui avait écrit à Emmanuel Macron

Cette maman de Saint-Pol-de-Léon (Finistère) avait écrit au chef de l'Etat pour lui raconter les difficultés que rencontrent les parents d'enfants handicapés. Dans son courrier, elle dénonçait les méandres administratifs et le manque de place en structure d'accueil. L'Elysée lui a répondu.

Le Stade Rennais remporte la Coupe de France de football

Ils l'ont fait ! Le 27 avril, les joueurs du Stade Rennais ont battu le Paris-Saint-Germain aux tirs au but en finale de la Coupe de France. Cela faisait 48 ans que les Bretons attendaient un titre !

Une infirmière sauve un enfant de trois ans de la noyade à Erquy

Fin mai, un enfant de 3 ans a miraculeusement été sauvé après s'être noyé dans une piscine d'un camping d'Erquy (Côtes-d'Armor). Une infirmière lui a prodigué les gestes de premiers secours.

Des enfants bretons s'offrent un buzz mondial avec la reprise d'une chanson

En juin, Isaac et Nora, deux jeunes quimpérois enflamment la toile avec leur reprise du titre cubain "Veinte años". Leur vidéo totalise déjà plusieurs dizaines de millions de vues. Une vraie surprise pour cette famille de musiciens.

7. Un restaurateur de Saint-Malo montre ses fesses pour répondre aux critiques sur TripAdvisor

Au début de l'été, le patron du bar "La Java" à Saint-Malo créé le buzz. Il pose nu dans son bar pour dénoncer le comportement de certaines internautes qui postent des commentaires sur la plateforme Trip Advisor.

Un automobiliste renverse deux enfants à Lorient

Le dimanche 9 juin, deux enfants de sept et dix ans sont renversés par une voiture, au rond-point de Keryado à Lorient. L'un décède, l'autre ne sortira du coma qu'au mois de juillet. Le conducteur et sa passagère, se sont enfuis à pied. La jeune femme s'est rendue d'elle-même à la police mais l'homme a été interpellé plusieurs jours plus tard.

Soirée de tension à Quimper : les forces de l'ordre prises à partie

Voitures brûlées, feux de poubelles et forces de l'ordre prises à partie. Des incidents ont éclaté un soir de septembre dans le quartier de Penhars à Quimper. Un rodéo à scooter était à l'origine de cette montée de violence et de ces débordements

Une famille expulsés de son logement avant la trève hivernale

Au mois d'octobre, vous avez été touchés par l'histoire de Johanna, Sylvain et leurs deux enfants. Ils ont été expulsés de leur logement HLM avant la trève hivernale. Le couple s'estimait en règle, mais le bailleur a expliqué que les loyers n'étaient pas payés. La famille s'est retrouvé à dormir dans un camping-car.

Un hélicoptère du Samu 22 stationné dans un lotissement

A cause d'un problème mécanique survenu après une intervention, l'hélicoptère du Samu se retrouve stationné pendant plusieurs jours dans un lotissement des Côtes-d'Armor. Sa présence a animé la vie de la commune du Gouray.

Trois jeunes d'une même fratrie décèdent dans un accident de la route

Au mois de novembre, trois frères et sœurs sont morts dans un accident à Ploudaniel dans le Finistère. Leur voiture est entrée en collision avec un poids-lourd qui transportait des cochons. Cet accident a suscité beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux et dans leur commune.