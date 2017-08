Brigitte et Emmanuel Macron en vacances à Marseille

C'est la première fois qu'un président de la République vient à Marseille pour ses vacances d'été. Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés jeudi soir et devraient rester jusqu'au 20 août.

Dès jeudi soir, des badauds affirmaient déjà avoir vu Brigitte et Emmanuel Macron, main dans la main, sur la Corniche à Marseille.

Puis la rumeur a continué à enfler. Avec des promeneurs, affirmant avoir croisé le président en train de faire son jogging sur les plages du Prado, maillot de l'OM sur le dos.

Wa j'viens de voir le président macron faire son footing sur la plage du prado à Marseille 😏 — karoline (@_karoliine__) August 11, 2017

Des témoignages difficiles à vérifier, jusqu'à la visite, à l'improviste, du Château de la Buzine dans le 11e arrondissement.

Visite impromptue du "château de ma mère"

"Ils sont arrivés pour une visite surprise à l'heure de la fermeture", raconte Valérie Fédèle, la directrice du Château de la Buzine, sur France Bleu Provence.

Férus de littérature, ils voulaient "marcher sur les pas de Marcel Pagnol" selon la directrice. Et voir le château tant décrit par l'auteur dans son roman Le château de ma mère.

"Des touristes comme les autres"

Jean et veste blanche pour elle, polo et baskets aux pieds pour lui, "ils étaient vraiment très abordables", confie Valérie Fédèle, "c'était des touristes comme les autres." Brigitte et Emmanuel Macron ont eu le droit à une visite privée du château, avec un passage par l'exposition temporaire sur Jean-Paul Belmondo.

Puis le couple est reparti, après avoir salué l'ensemble du personnel de la Buzine.

Selon plusieurs sources, Brigitte et Emmanuel Macron devraient rester en vacances à Marseille jusqu'au 20 août.