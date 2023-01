Brigitte Fouré, la maire d'Amiens, invite Madonna à prêter un tableau au Musée de Picardie

"Madonna, vous ne connaissez sûrement pas la ville d'Amiens" commence Brigitte Fouré. "Mais depuis quelques jours un lien particulier s'est noué entre vous et notre ville." Dans cette vidéo publiée sur son compte Facebook ce lundi 16 janvier au soir, la maire d'Amiens demande à la star américaine de prêter un tableau à Amiens en 2028, dans le cadre de la candidature de la ville pour devenir capitale européenne de la culture. La chanteuse l’aurait acheté en 1989 pour 1,3 millions d'euros, d'après un article du Figaro publié le 9 janvier.

Madonna a-t-elle acheté un tableau volé ?

L'œuvre en question est le tableau Diane et Endymion, peint en 1822 par Jérôme-Martin Langlois, et disparu du musée de Picardie en 1918 lors d'un bombardement de la Première Guerre mondiale. L'enquête du Figaro montre qu'un tableau quasi-jumeau, mis-à-part qu'il est dépourvu de date et de signature, réapparait en 1989 lors d'une vente aux enchères à New York, aux Etats-Unis. Il est acheté par la chanteuse mondialement connue, qui l'expose chez elle.

En 2015, toujours d'après Le Figaro, un conservateur amiénois aperçoit le tableau dans un reportage de Paris Match chez Madonna. Suite à cette découverte, le musée de Picardie porte plainte contre X pour le vol du tableau. Le dossier n'aurait pas avancé depuis.

Brigitte Fouré a saisi l'occasion de la publication de cet article pour interpeller la chanteuse, alors que la ville d'Amiens est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028 .