Brigitte Macron "donne un brevet de respectabilité" à Marcel Campion, selon Ian Brossat

S’afficher avec un homophobe notoire, jolie faute de goût de la Première dame. D’un côté @BGriveaux qui condamne Campion et de l’autre la femme du Président qui s’affiche à ses côtés. Les limites de leur « et en même temps ». Et ces gens cyniques veulent diriger #Paris ? https://t.co/ijfQPgtAzn