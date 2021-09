Britney Spears enfin libérée de la tutelle de son père

La juge a estimé durant cette audience que l'accord actuel était "intenable" en l'état. Elle a donc décidé, "dans l'intérêt" de l'artiste, de suspendre Jamie Spears de son rôle de tuteur avec effet immédiat.

Une tutelle mise en place en 2008

Cette tutelle a été mise en place en 2008 après des troubles mentaux manifestés par la star, notamment quand elle décide, en 2007, de se raser la tête devant les caméras des paparazzis.

Jamie Spears n'a jusqu'à nouvel ordre plus son mot à dire dans la gestion de la vie privée ou des finances de sa fille, confiée à des professionnels. Ni Britney Spears ni son père n'étaient présents à l'audience, qui a duré plus de deux heures. Jamie Spears devra passer les commandes à un expert-comptable dans les meilleurs délais, a ajouté la juge Penny, soulignant que sa décision n'était pas susceptible d'appel.

Un homme "toxique et abusif"

L'avocat de l'artiste est reparti à la charge mercredi en qualifiant Jamie Spears d'_"homme cruel, toxique et abusif"_. A l'appui de ses dires, un documentaire la semaine dernière par le New York Times accuse Jamie Spears d'avoir fait secrètement installer des caméras de surveillance dans la chambre de sa fille et d'avoir enregistré ses conversations privées. Son père a démenti avoir exercé une quelconque surveillance illégale sur sa fille. Un autre documentaire, "Britney vs Spears", produit par Netflix, affirme quant à lui que la chanteuse de 39 ans a par deux fois tenté de louer les services de son propre avocat au début de la mesure de tutelle, ce qui lui a été refusé. Ce n'est qu'en juillet dernier qu'elle a pu engager un conseil.

#FreeBritney

Britney Spears est soutenue depuis des années par une armée de fans réclamant la "libération" de leur idole. Une centaine d'entre eux s'étaient une nouvelle fois rassemblés mercredi devant le tribunal de Los Angeles.

