Bruno Leroy, le directeur de France Bleu Normandie, prend de nouvelles fonctions après l'Armada de Rouen

Normandie, France

Il était arrivé à Rouen en décembre 2005. Bruno Leroy, directeur de France Bleu Normandie, l'annonce ce jeudi 16 mai : treize ans plus tard, Bruno Leroy est nommé directeur territorial Nord-Ouest dans le cadre d'une nouvelle organisation mise en place au sein du réseau France Bleu. Bruno Leroy prendra ses nouvelles fonctions fin juin après l'Armada de Rouen dont France Bleu Normandie est partenaire. " C'est la tête et le cœur remplis de souvenirs que je mettrai fin à ce qui restera ma plus longue escale professionnelle au sein de Radio France pratiquement 30 ans jour pour jour après mes débuts dans notre belle Maison." confie Bruno leroy

France Bleu Normandie affiche un très bon bilan : 1ère radio en Seine-Maritime, 2ème à Rouen et 2ème dans l'Eure (source médialocales-sept 2017-sept 2018)