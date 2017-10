BUZZ | La joueuse de Guingamp sait aussi chanter !

Charlotte Lorgeré fait ses débuts en équipe nationale. A l'occasion de son bizutage, elle a interprété une chanson d'Adèle. Et la vidéo fait le buzz !

Elle joue au foot et elle sait aussi chanter ! Charlotte Lorgeré, 23 ans, est défenseur à l'En avant de Guingamp et elle vient d'être appelée en équipe nationale.

Qui dit sélection et formation à Clairefontaine, dit bizutage. Et l'inévitable passage au chant.

🎤Le bizutage de @Cha_Lorgere, convoquée en Equipe de France A ! #theVoicepic.twitter.com/qWYGyB906H — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) October 26, 2017

Charlotte reprend une chanson d'Adèle, Someone like you, assise devant toute les filles de son équipe, dans la salle à manger du centre.Et elle passe haut la main son examen car ses coéquipières lui réservent une standing ovation à la fin.

La vidéo, postée par l'En avant, a été retwettée 150 fois. Et elle fait le buzz depuis qu'elle a été partagée par des magasines de foot !