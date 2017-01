BUZZ | les conseils de Greenpeace pour "surfer" écolo, le film "Je suis enchanté" et la cagnotte pour Titouan

Dans le Buzz Armorique, on voit grâce à Greenpeace qu'on peut faire des économies d'énergie même avec son ordinateur. On découvre le film "Je suis enchanté" avec un acteur Breton. Et on aide Titouan un bébé breton qui a besoin d'un orthèse crânienne. Ses parents ont ouvert une cagnotte en ligne.

Économiser l'énergie tout en surfant sur le web

Alors que la France connait une vague de froid et que la consommation d'énergie est en forte hausse, on est tous invité à faire des économies d'énergie. Et c'est valable aussi dans notre utilisation du web figurez-vous! C'est Greenpeace qui alerte les consommateurs via son site internet. L'association écolo explique en préambule dans son article que "si Internet était un pays, il serait dans le top 5 des plus gros consommateurs en énergie". En cause notamment, les data centers (les centres qui stockent les données informatiques), les clouds ou nuages informatiques qui permettent de garder des données sans les charger sur un support, et le streaming. "Des sangsues à électricité" selon Greenpeace. Même si les entreprises comme Apple, Facebook ou Google, font des efforts pour utiliser des énergies renouvelables. En tout cas il faut savoir qu'à notre échelle aussi on peut faire des efforts. Il faut, explique Greenpeace, adopter des comportements plus vertueux. Par exemple: regarder un film en basse définition, cela permet de consommer 4 à 10 fois moins d'énergie qu'un visionnage en haute qualité. Éviter aussi d'envoyer des mails avec de trop grosses pièces jointes. Penser à vider régulièrement sa corbeille de mails, la boite des mails envoyés car cela consomme de l'énergie. Et pour les mails de pubs que l'on reçoit et qu'on ne lit jamais, il faut prendre le temps de se désinscrire de la liste des destinataires.

Un jeune acteur originaire de Betton, au nord de Rennes, cartonne dans un court métrage sur le web

Il s'appelle Arnaud Baillet, il a 26 ans. Il sort tout juste de son école de cinéma à Paris. Et avec les camarades sa promotion, ils ont décidé de réaliser un court métrage pour un concours organisé par Nikon. Le film s'appelle "Je suis enchanté". En 2 minutes, il raconte une histoire d'amour pendant la seconde guerre mondiale. Arnaud Baillet joue Paul Jansène, un jeune homme amoureux d'une femme juive qui sera dénoncée par son père. Le court métrage fait partie des 20 films du concours les plus soutenus par les internautes sur 750 ! Pour vous aussi soutenir le Breton Arnaud Baillet, il suffit d'aller sur le site festivalnikon.fr et de voter pour "Je suis enchanté". Le vote se poursuit jusqu'au 15 février.

Un coup de pouce à une famille bretonne!

Capture d'écran de la cagnotte en ligne pour aider le petit Titouan

La famille Ramage qui habite à Clayes entre Bédée et Pacé près de Rennes fait appel à la générosité des internautes. Le petit Titouan âgé de 7 mois est atteint d'une plagiocéphalie sévère et d'une brachycéphalie, c'est-à-dire qu'il a la tête plate avec un décalage sur le côté. Pour éviter qu'il n'ai des problèmes de développement moteur ou autres, son papa et sa maman ont pris la décision de lui faire porter une orthèse crânienne. Pour cela cette famille bretonne a décidé d'aller à Beauvais dans un centre qui propose ce type de soin. Mais cela coûte cher et ce n'est pas remboursé. Les parents de Titouan ont donc créé une cagnotte en ligne pour les aider à rassembler 4500 euros.