"C'est déguelasse" : les Britanniques de Dordogne irrités par le livre du prince Harry

"Never complain, never explain" : la devise de la famille royale anglaise "ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier" est bafouée par le prince Harry pour bon nombre de Britanniques avec la diffusion d'extraits de son livre et d'interviews promotionnelles. Ses mémoires Le Suppléant seront publiées ce mardi 10 janvier mais déjà, des épisodes croustillants ont été révélés et assombrissent l'image du prince cadet de la famille royale. Harry est désavoué jusque chez les Britanniques qui habitent en France, comme à Bouteilles-Saint-Sébastien en Périgord.

Linda, retraitée installée depuis trois ans en Dordogne, s'attarde le moins possible sur ce nouveau scandale. "Seulement à la télévision, 2-3 minutes maximum, décrit-elle. [Il] fait des bêtises dans le monde. Non, ce n'est pas une chose qui m'intéresse les gens qui ont décidé de laisser le royaume." Parler de ce livre et de ce qu'il contient s'avère difficile pour les Britanniques, éclaire Helen : "C'est assez compliqué, c'est très sensible pour moi de dire quelque chose."

Pas digne de la famille royale

"C'est normal des disputes entre frères, poursuit Helen, en référence à la description de la bagarre entre les princes William et Harry où l'ainé aurait frappé le cadet, mais les mots qu'il a dit étaient trop forts." Dans ses mémoires, le prince Harry raconte aussi avoir tué précisément 25 talibans en Afghanistan lors de son engagement militaire. "Pour moi, ce n'est pas bon, réagit Anthony Andrews, parce qu'il est de la famille royale et il est un ancien officier de l'armée britannique. Quand vous êtes officier, vous devez faire allégeance à la reine, au roi, etc. et il n'a aucune fidélité, à rien, en ce moment."

"Je suis pas monarchiste du tout mais par contre, ce sont son père, son frère, qu'il a ridiculisés, la reine consort Camilla qu'il a critiquée : pour parler comme il l'a fait, c'est dégueulasse (sic)", poursuit celui qui tient le bistrot La bouteille ouverte depuis 23 ans dans le village. Je ne comprends pas ce qui a changé dans sa tête. Pour moi, il est vraiment américain, il a lavé son linge sale en public et je n'aime pas cela. J'espère que c'est la fin de ses conneries (sic)."

Opposition générationnelle ?

Anthony Andrews, 75 ans, précise tout de même que son avis est sûrement celui d'une génération en particulier. Sa fille Charlotte qui a une vingtaine d'années par exemple soutient toujours le couple Meghan et Harry. A Bouteilles-Saint-Sébastien en tout cas, le restaurateur, Helen et ses amis, aucun d'entre eux n'achètera le fameux livre du prince.