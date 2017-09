C'est l'un des meilleurs pâtissiers de France

Le Sarthois Léandre Vivier a remporté mardi soir la finale de "Qui sera le prochain grand pâtissier". Une émission de France 2 qui met en compétition les jeunes espoirs de la pâtisserie.

A seulement 22 ans, Léandre Vivier a déjà de sacrées références. Il a travaillé notamment au Ritz et chez Meurice, 2 des plus grands palaces parisiens ou encore dans la célèbre pâtisserie Dalloyau. Mais ce concours est une véritable vitrine de son talent, une expérience qui peut lui ouvrir des portes. Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet

C'est un peu surréaliste réagit Léandre après sa victoire en finale. Je ne m'attendais pas à être sélectionné, ni à être en finale alors gagner le concours... C'est une émission que je suis depuis le départ. C'est comme un chanteur qui regarde The voice ou La Nouvelle Star depuis tout petit et qui gagne. Pour le lauréat, cette victoire peut lui ouvrir des portes. Cette émission a une vraie valeur professionnelle . Les épreuves qu'on pratique dans l'émission sont dignes de vrais concours de pâtisserie. Léandre espère taper dans l'oeil des recruteurs. J'aimerais bien devenir chef dans un grand restaurant parisien. L'idéal ce serait de travailler 60% dans le restaurant et le reste du temps, parcourir le monde pour former des gens et donner des cours.

Léandre : pur produit de la formation mancelle

Avant de travailler pour les plus grands restaurants, Léandre a été formé au Mans. Au centre de formation des apprentis de la Sarthe. Il a fait ses armes dans une pâtisserie mancelle de l'avenue du Général Leclerc qui n'existe plus aujourd'hui. Sacré meilleur apprenti de France en 2013 à Rennes, le Sarthois regrette que l'apprentissage souffre encore d'une mauvaise image alors que cette formation est enviée dans le monde entier. J'ai voyagé au Japon et dans plusieurs pays, ils sont admiratifs de notre système d'apprentissage, notamment dans les métiers de bouche.

C'est vrai qu'il faut casser cette image de voie de garage dit en écho Guillaume Bonnin. Pour le directeur de l'université des métiers de l'artisanat, l'apprentissage est au contraire une voie royale avec 80 à 85 % de réussite professionnelle. Le parcours de Léandre et sa médiatisation pourrait bien contribuer à changer cette image.