C'est la rentrée sur France Bleu !

Après un été pas comme les autres où France Bleu vous a invité à redécouvrir les merveilles du territoire français, il est temps de vous parler un peu de ce qui vous attend dès le 31 Août !

En plus des nouveautés que vous allez découvrir, France Bleu poursuit son engagement pour la culture. Toujours touchée par les restrictions sanitaires, le milieu de la culture improvise, se met à jour, se ré-organise. Nous donnerons la parole toute la saison à tous les acteurs de ce secteur d'activité. Chanteurs, acteurs, producteurs, humoristes : un micro sera toujours allumé pour eux. De plus, chaque soir, France Bleu vous proposera le meilleur des artistes français en LIVE ! Que ce soit un concert France Bleu ou un concert de l'artiste lui-même, les meilleurs extraits seront sur votre chaîne de radio préférée.

Les nouveautés maintenant : trois visages rejoignent la grande famille France Bleu : Sidonie Bonnec et Eglantine Éméyé viendront vous parler tous les après-midis. Deux femmes dans l’air du temps pour comprendre le présent et analyser le futur. Le troisième visage c'est celui de Bixente Lizarazu, le champion du monde de football 98 vous emmènera à la découverte de ceux qui font, ont fait ou feront le monde du sport tous les dimanches.

C'est la rentrée ! © Getty - Carlina Teteris

Voilà pour les grandes tendances ! Vous êtes prêts ? Voici la grille de rentrée de France Bleu :

En semaine

5h - 6h : Le club des lève-tôt - Thomas Sechier et Sophie Scarpula

Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous.

6h - 9h : France Bleu Matin

Retrouvez tous les jours l'équipe de votre France Bleu. En Alsace, en Provence, en Normandie, à Paris, au Pays Basque, bref : partout en France, les équipes de nos 44 locales sont à vos côtés pour vous dire ce qu'il se passe chez vous ! Avec un nouveau duo d'humour : Charlie et Styl'O ! Ils vous proposeront chaque jour une parodie de chansons sur des thématiques d’actualité et du quotidien.

9h - 12H08 : Rendez-vous en régions

Votre France Bleu garde la main pour une matinée de service, de conseils ou encore de cuisine. 3 heures chez vous, à parler de vous et avec vous et ce, toujours dans la bonne humeur.

🆕 12h08 - 13h : On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission ! - Willy Rovelli et la tribu France Bleu

Après avoir jouer au diablotin pendant tout l'été sur France 2, Willy nous revient avec un nouveau rôle, celui d'animateur ! Avec son humour et les chroniqueurs de France Bleu, il abordera les thèmes qui font votre quotidien, invités à l'appui. Et bien évidemment, il continuera de mettre "les points sur les i" tous les jours, ça ne serait pas notre Willy sinon ! Et pour l'entourer : Frédérique Le Teurnier, Fabien Emo, Murielle Giordan, Corentine Feltz, Fred Ballard et Jean Doridot. La bonne humeur, à midi, en somme !

13h - 14h : Une heure en France - Frédérique Le Teurnier - Denis Faroud et les rédactions des 44 France Bleu

Une heure pour parler de vous, des initiatives de vos régions, des personnalités qui inventent, proposent, améliorent. Une heure pour parler des grands événements régionaux, aux quatre coins de la France. De l'anecdote insolite au sujet de société, il n'y a qu'un pas que Frédérique et Denis franchiront allègrement, avec le soutien des 44 rédactions locales.

🆕 14h - 15h : Minute papillon ! - Sidonie Bonnec

Vous retrouverez donc Sidonie Bonnec tous les jours pour parler... d'aujourd'hui ! Tout du moins de ce qui compose votre quotidien, avec humour et bonne humeur pour comprendre notre société et ses enjeux. Parmi les premiers thèmes qui seront abordées : Pourquoi dormons‐nous ? La rentrée existe‐t‐elle aussi dans la nature ? Les coulisses des métiers ? Comment est née la République Française ?

🆕 15h - 16h : C'est déjà demain ! - Églantine Éméyé

Après avoir parlé du présent avec Sidonie, il sera temps de s'intéresser... au futur avec Églantine ! Avec vos témoignages et les interventions de nos spécialistes, nous essaierons de savoir commet nous pouvons mieux vivre, ensemble, et ré-inventer notre quotidien. Voici les thèmes qui seront abordées dans les premières semaines : Peut‐on voyager tout en restant dans notre canapé ? Les écoles alternatives de plus en plus nombreuses, quels bénéfices pour nos enfants ? Ces 25‐35 ans qui ne veulent plus faire carrière et vivre autrement.

16h - 19h : Rendez-vous en régions !

France Bleu vous accompagne sur le trajet retour ! Trafic et mobilité en temps réel, musique, jeux, infos locales, culture,... on s'occupe de vous raccompagner jusque chez vous, dans la bonne humeur.

19h - 20h : Accès direct - Retour en scène - Arnold Derek

France Bleu ouvre sa page culture et vous met à l'honneur puisque vous aurez l'occasion de discuter en direct avec les stars du moment, vous pourrez leur poser vos questions au 0.810.045.046, toujours dans le but de soutenir le monde de la culture.

20h - 20h30 : La Nouvelle Scène France Bleu - Eric Bastien et Arnold Derek

Une demi-heure pour ouvrir nos horizons musicaux et découvrir ce qui feront la musique demain. Interview, écoute, Live, vous saurez tout sur ces artistes qui suivront, peut-être, le chemin d'Antoine Elie.

20h30 - 22h : France Bleu-Blanc-Hits - Arnold Derek

1h30 de programmation 100% artistes francophones ! 1h30 réservée à la musique française et son actualité. 1h30 pour vous faire du bien aux oreilles. 1h30 pour ceux qui aiment la musique Bleu, Blanc, Hits.

22h - 22h30 : France Bleu part en Live

France Bleu vous propose le meilleur des artistes français en LIVE ! Les meilleurs extraits sont sur votre chaîne de radio préférée.

22h30 - 1h : France Bleu Collector

Et pour vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, France Bleu ressort ses collectors. Des passionnés de musique vous mijotent un programme parfait pour votre fin de soirée. De la soul au rock californien, il y en aura pour tout le monde. Avec une nouveauté cette année : l'arrivée de Nicolas Lespaule pour vous raconter les secrets de la playlist de France Bleu Collector !

France Bleu Collector © Radio France

Le weekend

🆕 6h - 7h : Le club des lève-tôt - France Bleu Matin Weekend - Stéphane Jobert

Un autre petit nouveau ! Stéphane Jobert rejoint lui aussi la grande famille France Bleu avec l'objectif de vous réveiller, tous les weekends, avec le sourire et les infos qui vous intéressent près de chez vous ! Vous retrouverez également Benoît Prospero et sa Planète Bleue pour savoir comment mieux faire pour notre planète.

7h - 9h : France Bleu Matin

9h - 12h30 : Rendez-vous en régions !

🆕 12h30 - 13h : Le Mag Loisirs Weekend - Laurent Petitguillaume et la tribu France Bleu

Tour de table de l'actualité culturelle sous toutes ses formes. 30 min de détente et de bons plans avec Laurent Petitguillaumme et les chroniqueurs : Frédérique Le Teurnier pour les livres, Ségolène Alunni pour le cinéma et Patrice Gascoin pour la télé !

🆕 13h - 14h : Une heure en France, le weekend, en famille - Géraldine Mayr

Une heure centrée sur la famille ! Avec Géraldine nous vous donnerons les bons plans en région pour profiter d'un weekend familial, les activités, les initiatives, les événements pour réunir petits et grands. Vous retrouverez aussi : "On n'arrête pas l'Histoire" à 13h35, un rendez-vous pour se souvenir que l'humanité progresse et évolue, pour comprendre le présent en utilisant le passé et regarder vers le futur.

🆕 14h - 15h : Le meilleur des séries France Bleu - Stéphane Jobert

Les Ateliers de Créations Radiophoniques (à l'origine de plusieurs rendez-vous de notre antenne : Piano et Mandoline, Ils ont fait l'histoire, etc...) vous donnent rendez-vous pour une compilation du meilleur de leur production : expérience audio conseillée !

15h - 16h : France Bleu part en Live

Le meilleur des artistes français et internationaux, en live !

16h - 19h : 16h - 19h, c'est l'Happy Hour weekend ! - Géraldine Mayr

Une après‐midi à votre service pour vous permettre de vous détendre. Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de la famille avec nos auditeurs en direct de toutes les régions.

Samedi : 19h - 20h : Dans le rétro ! - Déborah Grunwald

Comme le dirait Déborah : "On se marre, on chiale, on parle de la vie... Venez!". C'est donc le retour de votre rendez-vous qui vous permet de mieux connaître la vie d'une personnalité, sa philosophie. Une parenthèse bienveillante, sincère et proche de vous.

Dimanche 19h - 20h : Planète Liza - Bixente Lizarazu

Sport, exploration, aventure, nature, santé... Bixente vous invite à partager l’expérience de ses invités : des hommes, des femmes de défis, qui nous racontent leur passion, leur métier, leurs expériences marquantes et atypiques, leurs difficultés, leurs réussites, leurs apprentissages. Portrait les yeux dans les yeux, 100% humain. Parmi les premiers invités : Teddy Riner, Bernard Hinault, Géraldine Danon ou encore Yannick Noah.

20h - 22h30 : La playlist France Bleu-Blanc-Hits

22h30 - 1h : 3 heures de musique qui font du bien !

Les Samedis, retrouvez tous les tubes Funk et Dance de "Let's Dance" pour danser devant le poste ! Et le dimanche, "France Bleu Classic Rock" va vous faire pousser les meubles et monter le son avec les plus grands standards du rock.

Alors, vous êtes partants ? Nous, on a hâte de vous faire entendre tout ça ! Belle rentrée à tous 😘