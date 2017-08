C'est la rentrée sur France Bleu Armorique : découvrez le programme !

Cette semaine, c'est la rentrée sur France Bleu Armorique. Infos, musique, trafic, invités, chroniques, votre radio en Bretagne vous accompagne chaque jour et vous invite à découvrir ses nouveautés de la saison.

France Bleu Armorique fait sa rentrée radiophonique ! Découvrez le programme de l'année avec vos rendez-vous habituels mais aussi des nouveautés !

Les rendez-vous de la rédaction de France Bleu Armorique avec des reportages près de chez vous, les infos qui vous concernent, des interviews d'élus bretons, le Buzz Armorique l'actu de la Bretagne connectée, et toute la saison du Stade Rennais avec les supporters Rouge et Noir

L'info trafic en continu avec un numéro à composer pour signaler un bouchon, un accident ou un obstacle: 02.99.67.35.35.

La météo du jour avec notre spécialiste en Bretagne, Sébastien Decaux, à retrouver sur Facebook

L'humour avec l'imitateur costarmoricain Laurent Chandemerle du lundi au vendredi et Philippe Chatain le week-end

Des cadeaux à gagner tout au long de la journée et notamment à 11h dans Micro Z'ondes

France Bleu Armorique midi, un « ambassadeur » nous accompagne et nous fait partager sa passion pour le patrimoine breton

Plein Feux, des interviews des stars qui viennent en Bretagne pour un concert ou un spectacle

Autour de la Table d'Arthur, les acteurs de la vie culturelle en Haute-Bretagne.

Fiers d'être bretons

La Bretagne à l'honneur sur France Bleu Armorique - Maxppp

C'est nouveau !

France Bleu Armorique à votre écoute

La Vie en Bleu : vos témoignages tous les matins en direct à partir de 9h sur votre vie quotidienne

Du lundi au vendredi à 7h15 et 8h20, un témoignage, une rencontre, un reportage en format long au cœur de la Bretagne

Ça vaut le détour l'invité : une personnalité de notre région revient sur les temps forts de la journée de France Bleu Armorique (de 16h à 17h)

Tout est bon dans l'breton : pour bien manger et bien consommer en Bretagne (10h25)

Le Saint Breton du jour (6h10 et 14h06)

Et toujours, l'horoscope de Martin, les pronostics hippiques Hervé Fortin, le jardin bleu, la Bretagne en fête, le magazine Racines, les escapades et la musique qui rythment votre journée à l'écoute de France Bleu Armorique.

