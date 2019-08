C'est la rentrée sur France Bleu Béarn !

Ce lundi 26 août, France Bleu Béarn fait sa rentrée ! Retrouvez toutes vos nouveaux rendez-vous. France Bleu est toujours plus proche de vous, au cœur de la vie des béarnais et des bigourdans.

France Bleu Béarn, c'est toujours plus de proximité, d'informations locales, d'infos pratiques, et de bonne humeur !

France Bleu Matin, de 6h à 9h

Retrouvez dès le réveil, toute l'actualité du Béarn et de la Bigorre. France Bleu vous donne toute l'info tout près de chez vous. Votre radio est au cœur de votre vie, avec toujours plus d'infos pratiques qui vous concernent et vous facilitent le quotidien : météo, infos circulations, sport, emploi, événements, idées sorties, bons plans, bonnes adresses ... Tous ceux qui font l'actualité chez nous sont les invités de France Bleu Béarn tous les matins à 8h10.

Quelques nouveautés et rendez-vous incontournables ...

C'est bon à savoir à 6h50, toutes les bonnes adresses et bons plans qui nous facilitent la vie au quotidien à Pau, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Tarbes, Lourdes partout en Béarn et en Bigorre.

Les mots d'Oc à 7h25, Olivier Pédezert rejoint l'équipe de France Bleu Béarn, il est notre nouveau spécialiste de la langue d'Oc. Il nous éclaire sur un mot en Oc, une expression, une histoire, un événement, une tradition, un conte, une légende de chez nous. Toujours plus de langue d'Oc sur France Bleu Béarn, Pierre Salles nous régale désormais de sa plume et de son humour tous les soirs à 18h25.

Si J'osais à 7h40, le billet d’humeur quotidien de la rédaction. Sport, politique, vie quotidienne, tous les sujets sont abordés sans tabous mais toujours avec une dose de second degré pour prendre du recul sur les sujets qui nous concernent.

L'Agenda des Spectacles à 7h55 : concerts, musique, danse, théâtre ... toute l'actualité des spectacles en Béarn et en Bigorre.

Et des tonnes de cadeaux, France Bleu Béarn vous offre notamment à partir du lundi 26 août, 500 euros à dépenser au Centre Leclerc Tempo Pau.

Toujours plus proche de vous

Désormais, tous les matins à 9h, encore plus d'experts vous rendent service et vous facilitent la vie dans tous les domaines de la vie quotidienne : argent, consommation, impôt, santé, logement, retraite, avocat, notaire, forme, psycho, bien-être ... Ils sont tous dans La Vie En Bleu.

A 10h, tous les gourmands se retrouvent sur France Bleu Béarn. Artisans, producteurs, restaurateurs nous font découvrir leurs bons produits locaux. Les spécialités béarnaises et bigourdanes, les saveurs et la gastronomie de chez nous sont sur votre radio.

Des tonnes de cadeaux à la sortie du boulot

A 16h, c'est une nouveauté "Ça vaut le détour, le jeu", testez vos connaissances dans tous les domaines de culture générale et faites le plein de cadeaux : places de spectacles, cinéma, places de matchs, sports, loisirs, des cadeaux gourmands et qui vous font du bien ...

Tout ce qui vaut le détour est sur France Bleu Béarn

A 17h, retrouvez dans la bonne humeur, tous ceux qui font l'actualité des loisirs chez nous : concerts, spectacles, théâtre, livres, cinéma ... pour une émission vivante, idéal pour se détendre en fin de journée.