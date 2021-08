C'est la rentrée sur France Bleu Béarn Bigorre : découvrez vos nouvelles émissions

Lundi 30 août, France Bleu Béarn Bigorre fait sa rentrée ! Dès 5h et tout au long de la journée, découvrez une rentrée pleine de nouveautés et de surprises ! France Bleu Béarn Bigorre s'engage à vos côtés : info, services, circuit-courts, bonne humeur ; et continue de nouer un lien unique avec vous.

C'est la rentrée sur France Bleu Béarn Bigorre : une rentrée pleine de surprises et de nouveautés

5h - 6h : Le club des lève-tôt

Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous, "Le club des lève-tôt".

🆕 6h - 9h : Le 6-9 France Bleu Béarn Bigorre 💯% local

Toute l'actualité tout près de chez vous, avec Emilie Dekegel et Eric Deux ! Infos, services, votre météo du jour, bons plans, circuits courts … Retrouvez toutes les infos qui vous concernent !

● En cette rentrée, France Bleu Béarn Bigorre augmente votre pouvoir d'achat et vous offre 200 euros en jouant au Jackpot dès 6h10, à 8h20 et 17h10.

● Un nouveau rendez-vous : Le Road Trip, à la découverte de lieux incontournables partout en Béarn et en Bigorre

● Toute l'actu de la Section paloise, de l'Elan ou du Pau FC.

● Ne ratez rien de tout ce qui bouge à Pau et dans son agglo, et tout ce qui bouge à Tarbes et son agglo.

● Ecore une nouveauté, à 6h55, "Le son d'Alex" avec le compositeur Alex Jaffray. Bienvenue dans un voyage à travers la bande son de votre vie. Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez entendue !

● Décryptage de l'actualité économique en Béarn et en Bigorre dans "La nouvelle éco" à 7h15.

● France Bleu Béarn Bigorre se mobilise pour l'emploi, les recruteurs sont en direct tous les matins en 7h45.

● A 7h55, "Les circuits-courts", votre radio s'engage pour les commerçants, artisans, fermiers, producteurs ... tout près de chez vous.

● A 8h15, les personnalités du monde politique, économique, social ... sont les invités de France Bleu Béarn Bigorre.

● Un rendez-vous phare : les plus grandes affaires judiciaires du Béarn et de Bigorre racontées par Thierry Sagardoytho dans "Affaires classées" à 8h50.

● Tous les matins à 8h55, retrouvez aussi le billet d'humeur de l'humoriste France Bleu Béarn Bigorre Willy Rovelli !

🆕 9h-9h30 : "Circuits Bleu - Côté culture 💯% local

De la bonne humeur, du rire, du sourire pour bien commencer la matinée, avec la bande de "Côté Culture" et Isabelle Young : toute l'actu télé, ciné, musique, concerts, spectacles, livres … et des cadeaux !

9h-9h30 : "Circuits Bleu - Côté experts 💯% local

Côté experts, c'est le magazine qui vous simplifie le quotidien, animée par Isabelle Young. Côté experts, vous propose des solutions et partage les astuces et bonnes pratiques des spécialistes de France Bleu Béarn Bigorre : notaire, avocat, logement, retraite, impôts, médecin, psychologue, vétérinaire, automobile …

10h-11h : "Circuits Bleu - Côté saveurs 💯% local

Côté saveurs, c’est la cuisine autour des spécialités du Béarn et de Bigorre, les chefs, restaurateurs, producteurs, agriculteurs … chez nous. Isabelle Young vous propose magazine de cuisine autour des saveurs, de la gastronomie, des produits en circuit-court, mais aussi des cuisines du monde. Avec des infos pour mieux se nourrir et partager nos savoirs, et tous les matins gagnez des cadeaux gourmands pour vous faire plaisir !

11h - 12h08 : votre jeu "Les trésors de Fébus"

Une heure de jeux avec Eric Dreux, de bonne humeur, de sourires, de rires, des questions qui fusent dans les sens … et de sublimes cadeaux tous les jours ! Pour bien commencer l'année, France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre ordinateur portable HP pour les enfants et les devoirs ou pour vous, un ordi parfait pour toute la famille !

12h - 13h : Willy Rovelli

Retrouvez Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs dansOn n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission ! Autour d’invités, de personnalités, une heure de bonne humeur et d'ondes positives à la mi-journée. Et bien évidemment, il continuera de mettre "les points sur les i".

Willy Rovelli © Radio France - Christophe Abramowitz

🆕 13h - 14h : Wendy Bouchard

"Ma France" est la nouveau magazine d’actu de France Bleu Béarn Bigirre, pour mieux comprendre les enjeux de notre France à quelques mois de l'élection présidentielle, avec un invité quotidien, et Régis Mailhot pour son billet d’humeur autour de l’actu et sa revue de presse

Wendy Bouchard - Christophe Lartige

14h - 15h : Sidonie Bonnec

"Minute Papillon !" est le magazine joyeux de culture générale pour comprendre le monde, ses coulisses, ses enjeux, ses secrets !

Sidonie Bonnec © Radio France - Christophe Abramowitz

🆕 15h - 16h : C'est déjà demain

C'est déjà demain, est le magazine du mieux vivre en famille, qui aborde les changements et l’évolution de notre société. Avec les témoignages des auditeurs et des experts, scientifiques, coachs, écrivains, philosophes ... présenté par Frédérique Le Teurnier.

🆕 16h-18h - L'Happy Hour

De 16h à 17h, L'Happy-Hour Le Jeu avec Anna Luciani et Patrick Pourquier. Gagnez des tonnes de cadeaux, pour cette première semaine de rentrée, gagnez 50 euros à dépenser dans toutes les jardineries Point Vert, vos entrées pour vous faire du bien au Spa Thermal Aquensis à Bagnères de Bigorre et vos places de cinéma pour le film de votre choix dans le CGR près de chez vous.

Jouez aussi au Jackpot à 17h10, et tentez de gagnez 200 euros pour bien commencer l'année !

Trafic, musique, jeux, infos locales, culture,... on s'occupe de vous raccompagner jusque chez vous, dans la bonne humeur.

18h-18h30 : 100% Sports

100% Sports, du lundi au vendredi de 18h à 18h30 avec Jean-Luc Sabatier, pour tous les passionnés de sports, c'est toute l'actualité de la Section Paloise, de l'Elan béarnais, du Pau FC, du BHB et de tous les clubs chez nous. France Bleu Béarn Bigorre est le premier supporter du sport béarnais et bigourdans.

🆕 Le vendredi, 18h30-19h, L'Happy-Hour Le Live

Tous les vendredis de 18h30 à 19h, les artistes, groupes, musiciens, chanteurs de Béarn et de Bigorre nous offrent une demi-heure de musique live, en direct des les studios de France Bleu Béarn Bigorre. L'occasion de découvrir de nouveaux talents de chez nous et pour de commencer le week-end.

19h-20h : Accès Direct – L’invité

Chaque jour France Bleu Béarn Bigorre vous met en relation avec les stars du moment. Posez vos questions en direct sur FranceBleu.fr, Facebook au 0810 055 056 pour échanger avec vos personnalités préférées. L’occasion de découvrir autrement l’actualité des spectacles et du divertissement en compagnie d’une personnalité du cinéma, de la télévision, de comédiens pour soutenir la reprise d’activité du monde culturel.

🆕 20h-21h : Accès direct - Nouvelles Scènes

20h - 20h30 : "La Nouvelle Scène France Bleu". Une demi-heure pour ouvrir nos horizons musicaux et découvrir ceux qui feront la musique demain et interview et en live.

20h30 - 21h : "La Nouvelle Scène de l'humour" - 🆕. Le grand concours pour dénicher les nouveaux talents du rire sous le parrainage d’un humoriste renommé. Chaque soir, du lundi au jeudi, un humoriste confirmé nous présente un jeune talent, et le vendredi place à la nouvelle génération d’humoristes de nos régions. C'est vous qui voterez pour votre jeune talent de l'humour préféré.

21h - 22h30 : "France Bleu-Blanc-Hits". 1h30 de programmation 100% artistes francophones !

22h30 - 1h : "France Bleu Collector".

Le week-end sur France Bleu Béarn Bigorre

On passe tous les week-end ensemble sur France Bleu Béarn Bigorre

9h-10h : Circuit Bleu - Côté jardin

Circuit Bleu - Côté jardin, ce sont les experts de France Bleu Béarn Bigorre répondent à toutes vos questions pour prendre soin de vos plantes, arbres, arbustes et jardins au micro de Thierry Niogret et Nicolas Malzac.

10h-11h : 100% Béarn Bigorre Le Mag

Des invités d'actu, dans l'air du temps, parfois des sujets jamais abordés au micro de Patrick Pourquier

11h-12h : Le week-end chez vous

France Bleu Béarn Bigorre est chez vous tous les week-end, en direct des plus grands événements du Béarn et de Bigorre. Votre radio vous fait vivre ces événements avec Eric Bentahar.

12h-12h30 : Affaires Classées, l'intégrale

Tous les samedis, Thierry Sagardoytho, le chroniqueur judiciaire de France Bleu Béarn Bigorre, nous raconte les plus grandes affaires judiciaires qui ont marqué le Béarn, la Bigorre dans Affaires Classées. Des histoires qui ont fait la Une dans notre région.



Le dimanche, 10h-11h, le Béarn Bigorre Poursuite

Faites le plein de cadeaux, et même mieux … choisissez votre cadeau ! A l'aide d'indices, découvrez des lieux emblématiques chez nous en Béarn et en Bigorre, et partez en road trip à la (re)découverte de ces endroits incontournables.

Le dimanche à 19h : Bixente Lizarazu

Planète Liza, c'est une heure d'interview avec Bixente Lizarazu, les yeux dans les yeux avec des personnalités qui aiment se dépasser.

Bixente Lizarazu © Radio France - Christophe Abramowitz