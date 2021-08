C'est la rentrée sur France Bleu Belfort Montbéliard !

Pour continuer à rester toujours plus proche de vous, c'est une rentrée placée sous le signe du circuit court et de l’engagement que nous vous proposons.

En semaine :

6h-9h : Le 6/9 France Bleu Belfort Montbéliard

Nous continuons d’affirmer notre spécificité locale et notre proximité affective de notre territoire. Sans oublier des informations et de la bonne humeur. Stéphane Veaux et Théo Martin seront de retour pour vous réveiller. Le "Cornet" sera aussi de la partie pour récompenser votre fidélité.

Et à noter le retour du 6/9 sur France 3 dès le lundi 6 septembre.

Studio France Bleu Belfort Montbéliard © Radio France

9h-10h : Circuit Bleu : Côté Culture et les Experts Solidaires

Emmanuel Sabatier sera à vos côtés pour mettre en avant la culture et rester proche de vos interrogations quotidiennes.

10h-11h : Circuit Bleu : Côté Saveur

Cuisine © Getty

Avec un nouveau magazine , un animateur, un chef et un baladeur sur le terrain pour vous faire vivre la cuisine autrement…

11h-12h08 : La Part du Lion

Partagez un moment convivial et joyeux, avec Alexandra Mehn et Emmanuel Sabatier. Un quiz de culture générale et des questions plus locales, qui vous rapporteront un maximum de points. Et à la clé toujours de très beaux cadeaux.

16h-19h : L'Happy Hour "France Bleu Belfort Montbéliard s'engage"

Avec Brian Mayeur vous serez au plus proche de la vie culturelle et des plus belles initiatives franc-comtoises…

Happy Hour © Getty

Le week-end :

7h-9h : Le 7/9 France Bleu Belfort Montbéliard

Avec Karinne Ducher vous saurez tout... loisirs, nature, environnement , jeux, la référence pour savoir quoi faire en fin de semaine.

Paysage franc-comtois © Getty

9h-10h : Les Experts Solidaires

Le samedi vous retrouverez vos spécialistes "jardin". Et chaque dimanche un expert différent.

Jardinage © Getty

10h-11h : Le magazine week-end

Culture, nature, découverte...on est bien dans l'Aire Urbaine avec Yvan Leperec.

11h-12h : La Franche-Comté en Fête

Avec l'objectif de mettre en avant les manifestations que vous organisez dans le Nord Franche-Comté...loto, concert, théâtre, vide grenier...

En allant même jusqu'à 12h30 le samedi.

Théâtre © Getty

Alors, vous êtes partants ? Nous, on a hâte de vous faire entendre tout ça ! Belle rentrée à tous 😘