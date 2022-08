France Bleu vous prépare une rentrée pleine de surprise et de nouveautés. Hors les murs, santé, bien-être et jeunesse : voici les lignes directrices de cette nouvelle saison de France Bleu.

C'est la rentrée sur France Bleu : on est toujours là à vos côtés, à votre rencontre et partout en France

Dr Jimmy Mohamed et Géraldine Mayr, Émilie Mazoyer, Johann Roques et David Lantin

Après un été à votre rencontre et à la redécouverte de nos richesses patrimoniales et gourmandes, France Bleu se donne pour mission d'être encore plus proche de vous en allant à votre rencontre et en parlant de notre quotidien, celui que nous partageons ensemble.

Quelques mots de Nathalie André, directrice des programmes et de la musique de France Bleu :

La rentrée de France Bleu, c'est la vôtre. C’est celle de 44 radios locales, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages et donc, de nos vies. Une fois encore, France Bleu se donne pour mission de partir à la découverte de notre patrimoine, de ce qui fait la beauté de notre pays.

Nous ouvrons également nos horizons en accordant une place importante à notre santé, au sport, mais aussi à toutes les formes de culture avec, pour la première fois, une émission consacrée aux jeux vidéo pour comprendre cette passion qui séduit de plus en plus les Français. Les jeux vidéo donc, le cinéma, le théâtre, l'humour, la musique et les jeunes talents de la nouvelle scène française : toutes les cultures ont leur place sur votre France Bleu.

Si nos actions solidaires et notre soutien aux associations, à nos artisans, nos agriculteurs et petits producteurs ne faiblira pas cette année, France Bleu reste la radio qui laissera plus de place encore à la protection de l’environnement avec une nouvelle déclinaison de notre émission Planète Bleu : "Planète Bleu, s'engage".

_Nous sommes fiers de la richesse et de la diversité de nos programmes_. Nous sommes fiers de vous laisser la parole. Nous sommes fiers de vous conseiller quand nous le pourrons. Nous sommes fiers de vous écouter, tous les jours, à toute heure, d'où que vous nous appeliez. Nous sommes fiers d'être proches de vous, tout simplement.

Belle rentrée à nos auditeurs de toutes nos régions.

Vous l'avez compris, France Bleu renforce un peu plus encore ce qui fait son ADN : proximité, écoute et compréhension de notre quotidien. Nous irons à votre rencontre régulièrement, dans plusieurs de nos émissions. Nous écouterons la jeunesse de notre pays sur tous les sujets. Et alors que la santé et le bien-être ont joué un rôle majeur dans notre quotidien ces dernières années, nous prendrons le temps d'en parler avec vous, chaque jour.

Voici ce que vous allez pouvoir entendre dès le lundi 29 août sur France Bleu :

Du lundi au vendredi

5h – 6h : Le club des lève-tôt

Au petit matin, un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée à venir. France Bleu est chaque jour "à vos côtés", au plus proche de chez vous, au plus proche des régions.

6h – 9h : Le 6/9 France Bleu

Retrouvez tous les jours l'équipe de votre France Bleu. En Alsace, en Provence, en Normandie, à Paris, au Pays basque... Partout en France, les équipes de nos 44 locales sont à vos côtés pour vous dire ce qu'il se passe près chez vous ! Météo, trafic, bonne humeur et infos : c'est un condensé de ce qui fera votre journée. France Bleu vous propose également à 8h55 le billet d'humeur de Willy Rovelli en direct !

9h – 12h : Rendez-vous en régions

Votre France Bleu garde la main pour une matinée de service, de conseils, de cuisine et de jeux ! Trois heures chez vous, à parler de vous et avec vous et toujours dans la bonne humeur.

12h08 - 13h : On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission !- Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs France Bleu

Le shérif de Fort Boyard est de nouveau de retour cette saison avec son "talk-show différent" ! Avec humour et bonne humeur, Willy Rovelli aborde tous les sujets qui font notre société pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, sans trop se prendre au sérieux ! Pour l'accompagner : Fabien Emo, Murielle Giordan, Corentine Feltz, Jean Doridot et les petits nouveaux : Ségolène Alunni et Robin Bernaud !

13h-14h : Ma France - Wendy Bouchard avec la participation de Valère Corréard

Après avoir marqué la campagne présidentielle par sa consultation, l'émission Ma France est de retour pour décrypter avec vous l'actualité du jour au cœur des territoires. Souvent en direct de l'une de nos 44 locales, France Bleu vous donne la parole ! Aux côtés de Wendy Bouchard, Valére Corréard reviendra chaque jour sur l'un des grands sujets de cette rentrée : le pouvoir d'achat, mais aussi l'écologie.

14h-15h : C'est la vie - Géraldine Mayr

Une heure d'écoute, de conseils, sur tous les sujets. Votre magazine sur le mieux-vivre.

15h-16h : Bonjour Docteur ! - Géraldine Mayr et le docteur Jimmy Mohammed

Votre magazine de la santé, en direct ! Conseils, proximité, expertise : voici la promesse de votre tout nouveau rendez-vous sur France Bleu. Une heure pour comprendre les enjeux de santé publique, une heure pour répondre à vos questions, une heure dédiée à votre santé avec le docteur généraliste Jimmy Mohamed et les meilleurs spécialistes de Paris et en région.

16h - 19h : Rendez-vous en régions !

France Bleu vous accompagne sur le trajet retour ! Trafic et mobilité en temps réel, musique, jeux, infos locales, culture... On s'occupe de vous raccompagner jusque chez vous, dans la bonne humeur.

19h – 20h : Décibels - Emilie Mazoyer

Chaque soir, c'est un condensé de l'actualité musicale que vous propose Emilie Mazoyer. Interviews, archives, lives, jeux, l'actualité des festivals, les coulisses des plus grands rendez-vous musicaux, etc. Une heure de musique et de bonne humeur où vous pourrez partager vos meilleurs souvenirs en musique !

20h - 20h30 : La nouvelle scène musicale - Eric Bastien

Une demi-heure pour ouvrir nos horizons musicaux et découvrir ceux qui feront la musique demain. Interview, écoute, Live, vous saurez tout sur ces artistes qui seront les grands de demain.

20h30 – 21h : La scène culture - David Lantin

Comédiens, réalisateurs, écrivains, acteurs, animateur... Tous ceux qui font la culture seront dans ce nouveau rendez-vous avec David Lantin !

21h-23h : Les mots du soir - Johann Roques

Chaque soir, deux heures de libre antenne pour s'exprimer, librement, sur les thèmes de votre choix. Vos avis, vos émotions, vos coups de gueule, vos coups de cœur, votre regard sur le quotidien : France Bleu vous ouvre un peu plus encore son antenne et vous accompagne jusque 23h.

23h - 1h :France Bleu Collector

France Bleu ressort ses collectors. Des passionnés de musique vous mijotent un programme parfait pour votre fin de soirée. De la soul au rock californien, il y en aura pour tout le monde.

Et toute la nuit : séance de rattrapage de vos émissions préférées !

Le weekend

Le week-end vous réserve également son lot de nouveautés :

6h - 7h : Le club des lève-tôt - Johann Guérin

7h - 9h : Le 7/9 France Bleu

9h – 10h* : France Bleu Weekend - Sophie Scarpula

Chaque samedi et dimanche, France Bleu vous donne les incontournables pour profiter du week-end en famille.

10h – 11h* : Côté Jeu - Sophie Scarpula

12h - 13h* : L'étape gourmande - Nathalie Helal

Plats, desserts, friandises, mais aussi boissons constituent un patrimoine culinaire et viticole d’exception, riche d’une histoire millénaire, qui se raconte par étapes. De Lille à Perpignan, de Strasbourg à Quimper, la France se découvre et se savoure. Nathalie Helal, historienne de la gastronomie qui, au fil des routes, nous racontera le patrimoine culinaire régional et les délicieuses spécialités de nos régions.

*Certaines locales de France Bleu sont susceptibles de vous proposer un contenu 100% local, 100% proche de vous.

13h – 14h : Le Mag' Loisirs - Laurent Petitguillaume

Chaque week-end, avec une première demi-heure consacrée à un invité qui fait l'actualité culturelle et populaire, Laurent Petitguillaume et sa bande parcourent l'actualité du spectacle, du cinéma, des livres et de la musique ! Il sera entouré de Sophie Scarpula, de Patrice Gascoin, de Ségolène Alunni et de David Lantin.

14h – 15h : Dans le rétro - Déborah Grunwald

Parce qu'il y a toujours à apprendre dans la vie des autres, embarquez pour un voyage dans le temps avec notre invité pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Dans le rétro, c’est une parenthèse bienveillante, sincère et proche de vous. Vous êtes prêts ? Téléportation enclenchée.

Samedi 15h – 16h : Le Mag' des jeux vidéo - Cédric Ruiz et la complicité de France Bleu Mayenne

Chaque semaine, France Bleu et France Bleu Mayenne vous embarquent dans le premier magazine dédié au jeu vidéo à la radio ! Des grosses licences à la petite pépite indépendante, Cédric Ruiz, notre spécialiste maison et geek autoproclamé, vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le gaming, passion qui réunit régulièrement plus de 70% des Français !

Dimanche 15h – 16h : Planète Bleu s'engage - Benoît Prospero

Chaque semaine, les grands témoins, les journalistes spécialisés, les activistes, les influenceurs, les "éco-guerriers" auront leur place dans "Planète Bleu s'engage" : le magazine de l'actualité de la planète. Avec cette émission, France Bleu s'engage à donner la parole à celles et ceux qui cherchent ou inventent les solutions de demain pour ne plus polluer et sauvegarder notre planète et ses ressources.

16h – 17h : Planète Bleu - Benoît Prospero

Chaque semaine, des invités qui s'engagent pour la planète. Ensemble, nous décryptons les enjeux environnementaux et découvrons les initiatives locales pour comprendre et apporter des solutions concrètes.

17h – 19h : Le 17-19 France Bleu - Ségolène Alunni et Benoît Prospero

Entre culture et patrimoine : un tour de France des bonnes idées, des lieux insolites dans nos régions, avec celles et ceux qui s'y engagent au quotidien. Avec une première heure consacrée au patrimoine, la seconde se tournera vers les "personnalités remarquables" de nos régions. Découvrez les talents, les artisans et tous ceux qui s'engagent pour faire briller notre pays et nos savoir-faire au quotidien.

19h – 20h : Décibels, le meilleur de la semaine - Emilie Mazoyer

20h – 21h : France Bleu part en Live

21h-22h30 : France Bleu Blanc Hit

22h30-1h : Let's Dance, le samedi, Classic Rock, le dimanche.

C'est une rentrée pleine de nouveautés que nous vous proposons dès le 29 août ! Et ce n'est pas fini, on a encore plein de belles surprises à vous annoncer (notamment un rendez-vous sport à ne pas manquer). France Bleu poursuit son chemin, à vos côtés, au plus près de ce qui fait la beauté et la richesse de nos territoires.

À votre rencontre, nous prendrons le pouls de vos préoccupations aux quatre coins de la France pour mieux vous aider, vous conseiller, vous écouter et vous accompagner. À toute heure, votre France Bleu sera proche de vous.