Une rentrée engagée et pleine de nouveautés ! France Bleu Normandie au plus proche de vous et de votre quotidien… info, services, conseils, divertissements, tout, et plus encore dès le 30 août à 6h00 😊

C'est la rentrée sur France Bleu Normandie Orne et Calvados : nouveautés et programmes

Le lundi 30 août, c'est la rentrée sur France Bleu Normandie Orne et Calvados. Découvrez les nouveautés proposées par les équipes.

Le 6/9 de France Bleu Normandie

Le 6/9 de France Bleu Normandie : l’essentiel de l’info toutes les 15 minutes pour être au courant de ce qu'il se passe à côté de chez nous.

La météo, la route, ses bouchons et ses incidents au 02 31 44 48 44 : nous sommes à votre service pour vous accompagner dans vos premiers moments de la journée. La Nouvelle éco et les Circuits courts qui, chaque matin, donnent la parole aux producteurs, artisans, agriculteurs, chefs d’entreprises, etc... ceux qui font vivre notre territoire par leurs activités.

C'est nouveau : on ouvre parce qu’on aime tous, tout ce qui est nouveau, Emploi et formations utile pour tous dans la famille quand il s’agit de changer de poste ou de changer de voie, EnsembleU parce qu’Être solidaire, c’est aussi agir, c’est vous qui nous parlerez de vos actions ! Les normands sont formidables ! ça on le sait, mais quel plaisir d’être étonné par vos parcours ou vos créations.

Circuit Bleu France Bleu Normandie

Après le 6/9 de France Bleu Normandie, une matinée comme un grand Circuit Bleu, parce que votre radio s’engage à vous donner le meilleur de 9h à midi.. Avec Circuit Bleu Côté Culture, des idées de sorties variées ou d’activités riches, avec Circuit Bleu Côté Experts France Bleu vous présente les meilleurs professionnels normands pour répondre à vos questions pratiques...

C'est nouveau : Circuit Bleu Côté Saveurs pour construire un vrai réseau gourmand normand, fondé sur l’amitié et le respect du travail bien fait. Tout part d’un invité qui nous présente du monde.

C'est nouveau : la Boite à Sons , les reconnaitre, c’est peut-être décrocher le gros cadeau de la semaine, dans Circuit Bleu Côté Jeu à partir de 11h.

13h/16h sur France Bleu

En début d’après-midi, sur les 44 radios du réseau France Bleu, On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission pour rire avec la bande de Willy Rovelli, Ma France pour réfléchir concrètement sur notre société avec Wendy Bouchard, Minute papillon pour étoffer notre culture générale sans efforts avec Sidonie Bonnec, et C’est déjà demain, le mag pour mieux vivre en famille avec Frédérique Le Teurnier.

Happy hour sur France Bleu Normandie

Dés 16h, c’est “l’Happy Hour” ! Personnalités, culture, initiatives... C'est l'heure des invitations arts et spectacles recommandés pour « Le club privilège France Bleu Normandie » : avec nos partenaires, à vous de profiter pleinement de notre territoire. Et puis bien évidemment, nous ne serions pas France Bleu Normandie si nous ne vivions pas avec vous les rebondissements de vos équipes préférées. Pour vous, 100% SMC : Allo Malherbe de 18h à 19h les lundis, 100% SMC du mardi au vendredi de 18h30 à 19h, et les retransmissions des matchs de votre équipe, pour vibrer ensemble toute la saison au rythme du calendrier sportif de notre région.

Les week-ends France Bleu Normandie : des loisirs et du plaisir !

Le 7/9 France Bleu Normandie : l’essentiel de l’info toutes les 30 minutes pour faire le point sur l’actu d’ici, au rythme du week-end, et, entre météo et Traffic, tour d’horizon des manifestations et des rendez-vous festifs organisés par nos partenaires. Partageons ce qui est beau, bon, nature tout près de chez vous !

C'est nouveau : Norm’Handi accessible infos pratiques et sans pathos... services dédiés, aménagements de nos villes et communes pour mieux vivre au quotidien avec les normands concernés par le handicap.

À 9h, Circuit Bleu Côté Experts en version longue et questions multiples à nos spécialistes, et dès 10h, Studio Ouvert à la radio ou au cœur des manifestations dont nous sommes si fièrement partenaires.

C'est nouveau : 17h-19h L’happy hour du week-end pour zoomer sur des normands hors du commun, apprendre tout en s’amusant, et pour être à vos côtés sur la route des courses ou des we en famille et entre amis.