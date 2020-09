C'est le grand jour pour les fans de Grégory Lemarchal, le téléfilm "Pourquoi je vis" est diffusé ce lundi

Pour tous les fans, la date est cochée depuis des semaines sur le calendrier. Le téléfilm "Pourquoi je vis" est diffusé ce lundi soir à 21h sur TF1. Tourné en grande partie en Savoie, notamment Chambéry, il est une adaptation de la vie du chanteur savoyard Grégory Lemarchal, ancien vainqueur de la Star Academy 4 et décédé en 2007 de la mucoviscidose.

C'est un événement. Le biopic va faire revivre Grégory"

Claudie Valette ne manquerait "cet événement" pour rien au monde. Elle fait partie de l'association Grégory Lemarchal et membre du fan club du chanteur. "Au vu des extraits, je pense que ça va être très émouvant. C'est compliqué de voir Grégory joué par un acteur mais ça fait du bien et en quelque sorte le biopic va le faire revivre." Claudie, 66 ans, le promet "On va le regarder en famille et on sera devant la télé il n'y a pas de souci là-dessus."

Le père de Grégory est "satisfait" du résultat

Le téléfilm a déjà été diffusé en Belgique, le 1er septembre. Pierre Lemarchal, le père de Grégory l'a lui aussi déjà vu. "On est satisfait de ce qui a été fait, du montage et des messages que l'on voulait faire passer : force et espoir. Ce que je souhaite, c'est que les gens puissent voir réellement quelle était la vie de Grégory. Ce n'était pas que des chansons, des rires... il y avait aussi de la souffrance au quotidien."

On n'a pas fait dans le pathos, la réalité a été tout autre."

Et justement à ce sujet, Pierre Lemarchal l'affirme, "on n'a pas fait dans le pathos, la réalité a été tout autre. Il y a beaucoup de pudeur par rapport à cela. Les gens pourront se projeter sur ce que peut-être la souffrance d'une famille qui perd un gamin. Mais on n'est pas les seuls donc c'est un message universel que l'on a voulu faire passer." Malgré sa satisfaction en ce que concerne le film, Pierre Lemarchal pense avant tout à sa lutte contre la maladie. "Le véritable aboutissement sera quand on aura vaincu cette mucoviscidose".

Un autre hommage à Grégory Lemarchal est prévu début octobre avec la sortie d'un album en hommage au Savoyard, réalisé par ses anciens camarades de la Star Academy 4.