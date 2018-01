Biarritz, France

LE Fipa c'est tout un pan qui échappe au grand public mais qui reste un lieu de rencontre pour les auteurs et les producteurs. Une occasion de confronter les pratiques, d envisager des coproductions, de connaître les tendances de récit dans tel ou tel pays.

Pour cette nouvelle édition, après l'Australie, le Brésil, l'Espagne et le Canada l'an passé, c est Israël qui est mis à l honneur cette année, une délégation d'une vingtaine de personnes sera présente. Israël, un pays qui en matière de création audiovisuelle compte une vingtaine d'écoles et qui reste indépendant, critique à l'égard de la situation et de son gouvernement. ll sera projeté en ouverture du Fipa, un épisode de la série-choc à succès FAUDA..(chaos en arabe) qui met en scène le conflit israélo-palestinien. Il s'agit de la traque d'un responsable du Hamas par des agents israéliens infiltrés. Le film de clôture sera Le courage de grandir, un documentaire réalisé par Marie Drucker.

FAUDA - FIPA 2018

Quant à la sélection, 120 films en compétition, un peu moins que l'an passé dans les catégories fiction, série, documentaire national, documentaire international, musique et spectacle, jeune création et Prix du public. Et les thématiques, hasard des choses, sont d'actualité, malgré un tournage un à deux ans avant, où les réalisateurs s'emparent de récits sur les violences faites aux femmes ou encore les flux migratoires.

Cette année 7 sections sont en compétition avec une nouvelle catégorie consacrée aux documentaires français. Un prix de l'innovation est également créé.

Le Fipa Industry, c'est aussi 30 événements regroupés sur 3 journées professionnelles, pratiques et thématiques pour tenter d'anticiper les évolutions économiques et artistiques du secteur.

Et puis le SMART Fipa, c'est la vitrine internationale de la création digitale et le laboratoire des tendances.

Enfin toutes les projections du Fipa seront ouvertes au public. Il est prévu des rencontres avec les équipes de films , avec des comédiens et des réalisateurs.

A NOTER

Evénement encore de ce 31ème FIPA, l'intégrale de la série documentaire "STAIRCASE" (Soupçons) série à succès de Jean-Xavier de l 'Estrade, une plongée dans l'intimité d'une affaire criminelle dans une cage d'escalier. La diffusion se fera du vendredi 26 janvier de 16h à minuit pour les 8 premiers épisodes et le samedi 27 janvier de 10h à 15h.

Tout le programme du Fipa 2018 à retrouver en cliquant ici