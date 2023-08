"C'est un film que je connais par cœur" : Claude Lelouch en visite dans l'Indre, sur les terres de Tati

Un drôle d'aéropage de personnalités était réuni à Sainte-Sévère, petite commune dans le sud de l'Indre, ce samedi après-midi. Des membres de l'Académie Alphonse Allais , dont le célèbre réalisateur Claude Lelouch, venu parrainer l'intronisation au sein de cette académie de Jérôme Deschamps, créateur notamment des Deschiens, et neveu par alliance de Jacques Tati. Sur le papier, l'événement à de quoi intriguer. Mais il y a un lien entre tout ces éléments : Jacques Tati. Le réalisateur a tourné "Jour de fête" à Sainte-Sévère. Un film qui a bercé la jeunesse de Claude Lelouch. C'est avec une certaine nostalgie qu'il a découvert pour la première fois les lieux du tournage.

Jérôme Deschamps, intronisé ce samedi au sein de l'Académie Alphonse Allais © Radio France - Manon Klein

Un film qui a inspiré Claude Lelouch

"Quand Tati tourne Jour de fête, moi j'ai dix ans, et c'est un des films qui va m'amuser totalement, profondément, quand j'ai douze - treize ans" se souvient Claude Lelouch, en balayant du regard la place du marché, devant la Maison Jour de fête, consacrée au tournage. "C'est un film que j'ai revu régulièrement, parce qu'il est novateur, et puis poétique" confie le réalisateur. "À l'époque, je commence à faire du cinéma déjà, je suis un cinéaste amateur, et la façon dont Tati a tourné son film a un petit côté amateur aussi. Il a fait son film avec les gens du village, avec ses copains" poursuit Claude Lelouch. "C'est un film que je connais par cœur, que j'ai disséqué, car moi à l'époque je rêvais déjà d'être metteur en scène" explique le réalisateur.

Quand le maire de Sainte-Sévère, François Daugeron, lui propose de venir à Sainte-Sévère, Claude Lelouch n'hésite pas une seconde, lui qui rêvait justement de découvrir les lieux de tournage de 'Jour de fête'. C'est chose faite. Il reconnaît la place du marché, "le manège, la halle" autant d'éléments emblématiques du film de Jacques Tati qui font remonter de nombreux souvenirs au réalisateur. "Les souvenirs, c'est ce qui donne un sens à la vie. On passe notre vie à fabriquer des souvenirs" ajoute, poétique lui aussi, Claude Lelouch.

Claude Lelouch (au centre) devant la maison de Jour de fête, aux côtés du maire de Sainte-Sévère (tout à droite lui de la photo) © Radio France - Manon Klein

Le souvenir d'une rencontre entre les deux réalisateurs

Jacques Tati, Claude Lelouch l'a rencontré une fois. C'était dans un vidéo-club de Trouville, où Jacques Tati venait présenter l'un de ses films. Problème : le réalisateur de 'Jour de fête' est en retard. L'animateur du vidéo-club demande alors à Claude Lelouch de prendre la parole, pour dire "un petit mot sur le film". "Donc je suis monté sur la scène, et j'ai parlé du film pendant à peu près une demi-heure (...) et pendant que je parlais, Jacques Tati est arrivé" se rappelle Claude Lelouch. À la fin, touché sans doute par son éloquence, le réalisateur de 'Jour de fête' lui demande s'il veut bien l'accompagner dans sa tournée en France. "Il croyait que j'étais animateur de ciné-club" s'amuse Claude Lelouch, en précisant que c'est aussi ce qui les a amené à sympathiser.

Finalement l'humour est un peu le fil rouge de toute cette histoire. C'est passé par cette rencontre un peu loufoque entre les deux réalisateurs, pour finir (ou faire étape ?) à Sainte-Sévère, où se réunit précisément une communauté de personnalités rassemblées autour du rire. L'Académie Alphonse Allais, "c'est l'équivalent de l'Académie française mais en plus rigolo", résume Claude Lelouch. "On intronise régulièrement des gens qui ont le sens de l'humour, et qui savent que la vie est une blague qu'il faut prendre très au sérieux" conclut le réalisateur, avec cette phrase qu'il aime tant utiliser.