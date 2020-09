"C'était mon idole quand j'étais petite" : quand Caroline a rencontré Annie Cordy dans les années 70

La disparition d'une chanteuse et actrice populaire. Une légende du music-hall, une amuseuse professionnelle. Pour toute une génération, c'était "Tata Yoyo" ou "La Bonne du curé". Annie Cordy est morte vendredi, chez elle, sur la Côte d'Azur. Elle avait 92 ans.

Chanteuse, comédienne, meneuse de revue, l'artiste belge a eu mille vies et une carrière bien remplie, avec une seule ambition : surprendre, détendre et amuser le public.

Caroline, une Mayennaise de 53 ans qui vit à Villiers-Charlemagne, a elle, un très beau souvenir avec Annie Cordy. Petite, elle a eu la chance de pouvoir la rencontrer, dans sa loge au théâtre Marigny à Paris en 1976 : "je lui avais apportée un paquet de chocolats, une spécialité de mon oncle qui tenait une pâtisserie à Château-Gontier. Et je lui avais montrée une photo de moi déguisée en 'Frida Oum Papa' avec des couettes que mon père avait confectionnées d'une manière très artisanale. Et, dans un grand sourire, plein de générosité, elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais rencontré une aussi belle 'Frida Oum Papa'. C'est un souvenir qui me reste. J'avais 9 ans. C'était mon idole à l'époque. Je l'imitais, je chantais ses chansons. C'était une personne chaleureuse".