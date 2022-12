"C'était splendide !" : la saison 3 d'Emily in Paris a en partie été tournée en Vaucluse

Des scènes de la saison 3 d'Emily in Paris ont été tournée à Gordes, Buoux, Apt et Bonnieux.

Un peu du Provence sur Netflix ! La saison 3 de la série Emily in Paris sera diffusée à partir de 9h ce mercredi sur la plateforme américaine. Cette super-production, qui raconte la vie d'Emily, jeune Américaine venue travailler dans le marketing à Paris, revient pour une troisième saison, dont une partie a été tournée en Vaucluse ! Des scènes ont été filmées cet été à Gordes, Buoux, Apt et Bonnieux.

ⓘ Publicité

Certaines scènes apparaissent déjà dans la bande-annonce : on devine qu'Emily fait face à des peines de cœur, on la voit ensuite prendre le TGV et on découvre des images d'un champ de lavande à Buoux puis des vues aériennes de Gordes.

Un champ de lavande de Buoux dans la bande-annonce de la saison 3 d'Emily in Paris. - © Netflix

Une vue de Gordes dans la bande-annonce d'Emily in Paris, saison 3. - © Netflix

En tout, il y a eu une semaine de tournage en Vaucluse, mi-juillet dernier. Une scène se déroule notamment dans un domaine privé de Bonnieux. Emily y reçoit des dizaines d'invités pour une soirée fastueuse. Et une comédienne vauclusienne, Graziella Jullian, fait partie de la centaine de figurants sélectionnés !

"J'étais une invitée qui venait participer à la garden-party, explique-t-elle. On était tous beaux, bien habillés. Il y avait une magnifique bagnole dans les vignes, une tablée avec une bonne cinquantaine de personnes. C'était splendide. On sent qu'il y a énormément de moyens, dans le décor, dans la mise en scène, dans les répétitions. En tant que figurante, je n'avais pas grand chose à faire sauf tenir le bras d'un charmant monsieur, sourit-elle. Et je pense qu'on va me voir passer devant la caméra avec lui !"

Et ce ne sont pas les seules images du Vaucluse. Des scènes ont aussi été tournées à Gordes, notamment dans le restaurant "Clover Gordes", dont on devine la terrasse sur une scène au restaurant dans la bande annonce :

Cette scène au restaurant, sur fonds de Luberon et de cyprès, a été tournée à Gordes. - © Netflix

Des retombées économiques et touristiques considérables

Ces images du Vaucluse dans une super-production américaine sont l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour la Commission du film Luberon-Vaucluse. Le cahier des charges a été fixé par la production au printemps : elle voulait un champ de lavande. "On était nombreux à être en concurrence parce que la lavande, il n'y en a pas que dans le Vaucluse. Donc j'ai cherché pendant quelques semaines", se souvient Anne-Cécile Célimon-Paul, la chargée de mission cinéma pour la Commission.

Et avec ces paysages vauclusiens dans une série regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs, elle s'attend à des retombées économiques et touristiques considérables. "L'année dernière, ils ont tourné dans un palace des Alpes-Maritimes et maintenant, le palace propose un tour Emily in Paris, qui vient vous chercher directement à l'aéroport, en Bentley, pour visiter la chambre de la série, et ça marche très bien". Et la semaine de tournage en juillet a aussi fait travailler de nombreux professionnels du spectacle : pour la figuration, mais aussi pour les décors, la technique, la coiffure ou le maquillage.