Ça roule pour le Dossier Médical Partagé en Côte-d'Or

Par Christophe Tourné, France Bleu Bourgogne

Tous les jours, France Bleu Bourgogne fait chauffer les moteurs de recherche pour vous dénicher les petites ou grosses infos publiées sur internet et les réseaux sociaux et qui parlent de la Côte-d'Or. Ce jeudi, votre santé nous intéresse et surtout votre dossier médical personnalisé.