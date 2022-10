40 ans de France Bleu Périgord : "On n'y croyait pas !", elles iront voir Patrick Bruel en concert à Sarlat

Karine et Véronique partagent leur passion pour Patrick Bruel depuis huit ans.

"Une joie immense". C'est ce qu'a ressenti Véronique Lacombe lorsqu'elle a reçu un appel de France Bleu Périgord ce mardi 25 octobre. L'enseignante était dans sa classe, en train d'animer un "stage de réussite" avec ses élèves, pendant que sa sœur remportait le jeu du château hanté en direct à la radio. "Elle m'avait prévenu qu'elle avait gagné mais je n'y croyais pas !", confie Véronique.

Quelques minutes plus tard, son téléphone sonne. Nous lui annonçons que sa sœur lui offre les deux places pour le concert de Patrick Bruel à Sarlat. "J'ai sauté, j'ai crié, comme si j'avais 15 ans !, rigole-t-elle, j'étais tellement heureuse... ça m'a bouleversé".

"Il nous fait rêver"

Véronique Lacombe a ensuite contacté son amie Karine Mandeix, la personne qui lui a fait aimer Patrick Bruel lors de leur rencontre il y a huit ans. Karine, qui écoute le chanteur depuis qu'elle est enfant avoue qu'elle n'y "croyait pas non plus". Son fils participait tous les matins mais n'avait jamais gagné les places tant convoitées.

"J'aime ses textes, le personnage et ses idées. Je me retrouve dans ses chansons__", indique Karine qui a l'habitude d'aller voir l'artiste "plusieurs fois par an, à chaque tournée dans le Sud-Ouest". Les deux amies sont subjuguées à tous les concerts. Selon elles, Patrick Bruel "partage énormément avec son public. Il nous fait rêver, il nous libère le temps d'une soirée. C'est toujours un moment suspendu dans nos vies".

Un concert intimiste plein d'émotions

Si le chanteur les emporte régulièrement comme il le fait à chaque date, le concert du 26 octobre a une saveur particulière. "Je suis très contente qu'il viennent dans une petite salle, ça va être intime, époustouflant !, s'émerveille déjà Véronique Lacombe, Sarlat est mon lieu de naissance, le fief de mon enfance et de mon adolescence !". La soirée devrait donc être riche en émotions pour les deux périgourdines.

Véronique et Karine sont sur "une petit nuage" en attendant le concert. Elles tiennent à remercier France Bleu pour avoir "choisi le meilleur artiste pour les 40 ans de la radio !".

Les dernières places pour voir Patrick Bruel à Sarlat seront à gagner ce mercredi 26 octobre pendant notre matinale spéciale entre 6h et 9h. Les gagnants pourront également rencontrer l'artiste.