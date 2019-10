Camille Delcroix quitte le Nord !

Nord-Pas-de-Calais, France

Camille Delcroix est un homme fidèle. Fidèle à sa région avec la publication aux éditions Solar de la "Popote du Nord", un recueil de recettes traditionnelles de la région. " Ce sont les recettes de mes tatas, de ma mère, de mes grand-mères, c'est vraiment un recueil de famille. Je voulais faire un livre accessible à tout le monde, qui réveille des souvenirs à tout le monde."

"Moi, j'ai perdu ma maman donc je veux que ma fille ait aussi les recettes de ma mère, je ne veux pas que ça se perde"

La fidélité pour Camille Delcroix, c'est aussi ce lien tissé avec le chef Philippe Etchebest depuis l'aventure Top Chef. Les deux hommes s'apprécient et ont collaboré dans l'émission "Objectif Top Chef" dont la prochaine édition sera diffusée sur M6 à la fin du mois.

L'ancien cuisinier de Marc Meurin à Busnes s'apprête donc à rejoindre Philippe Etchebest à Bordeaux. Il quitte le Nord mais pour lui, "si on ne le fait pas, on le regrettera toute notre vie !" Camille Delcroix pense qu'il va "énormément apprendre à ses côtés". A Bordeaux, il travaillera dans un nouveau concept de restaurant, avec une cuisine populaire au rez-de-chaussée et un gastronomique à l'étage.