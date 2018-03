Engagé dans une guerre commerciale avec le groupe privé, Canal+ avait coupé le signal des chaînes de TF1. La groupe de la chaîne cryptée annonce qu'il va rétablir la diffusion, en particulier sur l'ADSL, la fibre et sur internet.

C'est peut-être le début de la fin du conflit entre TF1 et Canal+. Dans un communiqué samedi après-midi, le groupe Canal+ annonce avoir "pris la décision de rétablir la diffusion du signal linéaire de TF1 sur l’ensemble de ses réseaux et pour l’ensemble de ses abonnés".

Jusqu'à présent seuls les abonnés par satellite avaient retrouvé les chaînes gratuites de TF1, après l'intervention du CSA et de la ministre de la culture. La diffusion reprendra donc désormais pour les abonnés qui reçoivent la télévision sur l’ADSL ou la fibre.

Encore des négociations

Pour les services et fonctionnalités associées à ces chaînes, comme le replay, Canal+ se dit prêt "à négocier avec le Groupe TF1 la rémunération de ces services sur une base raisonnable et non discriminatoire par rapport aux accords signés avec les autres distributeurs".

Jusqu'à présent, TF1 fournissait ses chaînes gratuitement mais le groupe veut désormais obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent à leurs abonnés.

Selon son président, TF1 réclamait "moins de 20 millions d'euros" par opérateur pour la diffusion de ses contenus. Canal+ avait pris la décision de ne plus diffuser les chaînes du groupe à ses abonnés estimant que la somme demandée était trop élevée.