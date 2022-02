Candidat dans Top Chef, le Nordiste Mickaël Braure défend "le gras cocooning"

C'est un slogan que l'on peut lire sur les murs, sur les tenues des serveurs de cet estaminet nordiste, niché en pleine campagne de la Pévèle, dans la métropole lilloise : "le gras, c'est la vie". Un leitmotiv pour ce chef de 33 ans qui a ouvert cet établissement il y a 3 ans après être passé par les cuisines de prestigieux restaurants lillois (l'Huîtrière, le Sébastopol, le Casino Barrière,...) :

Le gras, c'est un exhausteur de goût même si je me fais pas du gras en intraveineuse. J'aime bien ce côté gras, cocooning, ça réconforte.

Et cela se confirme en lisant la carte et en listant les spécialités de la maison : la joue de boeuf confite au vin rouge, la tête de veau sauce gribiche, les croquettes de boudin noir et pied de cochon, les frites au lard (frites cuites au gras de boeuf à l'ancienne avec une crème au lard par-dessus et des chips de lard croustillantes).

Proche de Glenn Viel et Philippe Etchebest

L'autre spécialité de ce chef nordiste, c'est le porc :

"Très peu de chefs cuisinent le porc, j'ai voulu l'anoblir"

Le restaurant le Witloof, à Ennevelin (Nord) © Radio France - Stéphane Barbereau

Le jeune jeune propriétaire de restaurant avoue aussi une raison économique à ce choix : "J'ai eu mon restaurant tôt, j'ai travaillé le cochon parce que c'était une viande qui n'était pas cher et je voulais me faire plaisir et faire plaisir à mes clients en même temps donc c'était le bon compromis", explique Mickaël Braure qui avoue s'être bien entendu pendant l'émission avec le nouveau venu du côté des chefs Glenn Viel (3 étoiles au Michelin), "c'est une question de génération", dit-il et son amour du gras a semble-t-il plu à un autre chef, Philippe Etchebest : "contrairement à ce qu'on voit à la télé, il est pas si brut et si dur que çà, il a un vrai coeur".

Inscrit par son frère

Mickaël Braure est arrivé un peu par hasard dans ce concours culinaire télévisé. C'est son frère qui l'a inscrit "derrière son dos" et le chef lillois Damien Laforce, qui possède le restaurant le Braque dans le Vieux Lille et qui a déjà participé à l'émission, qui l'a recommandé auprès de la production : "Je me suis dit pourquoi pas, go, essayer de s'éclater et relever le challenge".

Un autre chef nordiste participe à l'émission : Sébastien Renard, ancien chef du restaurant la Filature à Fourmies.