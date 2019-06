Canicule en Côte-d'Or : quand la télé conseillait de boire un litre et demie de bière par jour !

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous emmène faire un tour sur internet et sur les réseaux sociaux pour sélectionner une info. En Côte-d'Or cette semaine, le sujet numéro 1, c'est la canicule. C'est l'occasion de voir qu'en quelques années, notre société a beaucoup changé !

Dijon, France

Attention danger

Dans le cadre de la prévention, en tant que média, on vous diffuse régulièrement toute une série de conseils et de recommandations parce que la canicule, on l'a vu en 2003, peut s'avérer très dangereuse.

Une autre époque

Parmi les recommandations préconisées, il faut boire mais éviter l'alcool. A ce propos, le discours n'était pas tout à fait le même, il y a quelques années en arrière. Nous sommes en 1975.

Certes, ce reportage n'a pas été réaliséen Côte-d'Or, mais cela aurait très bien pu être le cas. C'est un reportage de FR3 Nord Picardie qui conseillait de boire jusqu'à un litre et demie de bière. Le discours a bien changé. Les images aussi, puisque pour illustrer ce reportage sur la chaleur, on n'hésitait pas, à l'époque, à filmer en gros plan des mini jupes.

Et les plantes ?

Il n'y a pas que les hommes qui ont soif. Voici une vidéo qui donne des conseils pour éviter que vos plantes souffrent de la canicule dans le jardin. C'est beaucoup plus "politiquement correct", avec 3 astuces précieuses pour petit budget.