Cantal : Eric rêve de trouver l'âme-sœur dans la saison 15 de l'Amour est dans le pré

Ils sont onze agriculteurs et deux agricultrices à avoir été sélectionnés pour trouver l'âme sœur dans la saison 15 de l'Amour est le pré. Après la diffusion de leurs portraits en mars dernier sur M6, les prétendants et prétendantes ont eu tout le loisir de leur écrire. En espérant être sélectionné pour participer au speed-dating.

Parmi eux, Eric, un éleveur laitier cantalien. Âgé de 57 ans, c'est le doyen de la promo paysanne des cœurs à prendre. Gaillard et timide, Eric a repris l'exploitation familiale à l'âge de 16 ans suite au décès de son père. Il y a une vingtaine d'années, c'est sa maman qui est partie. Eric est donc seul à s'occuper de la ferme et des bêtes.

Tendre... et non fumeuse

Fidèle de l'émission, l'éleveur cantalien a décidé d'écrire à la production, car la solitude lui pèse. Il a accueilli l'animatrice vedette de l'émission Karine Le Marchand avec un plateau de fromages. Désormais, c'est à deux qu'Eric souhaite vivre et travailler.

Malgré quelques amourettes, le Cantalien est célibataire depuis une trentaine d'années. Il n'est pas forcément exigeant sur les critères physiques, mais il faut, si possible, que sa future conjointe soit âgée entre 45 et 57 ans. Dans l'idéal, il rêve d'une compagne gentille, entreprenante et câline. Avis aux prétendantes, Eric n'aime pas les fumeuses...

Nouveauté de la saison 15 de l'Amour est dans le pré, Karine Le Marchand accompagnera pour la première fois les agriculteurs lors des speed-dating. Si l'émission démarre ce lundi soir, il faudra patienter une semaine de plus pour voir notre Cantalien au grand cœur ouvrir son courrier et sélectionner ses prétendantes.