Guillaume Canet et toute sa bande de retour sur le Bassin d'Arcachon. C’est une information du site Satellifax. Le média spécialisé dans le cinéma annonce le début du tournage jeudi de la suite des “Petits Mouchoirs”. Le film sera intitulé : "Nous finirons ensemble".

Lège-Cap-Ferret, France

Huit ans après la sortie des Petits mouchoirs, la bande de copains réunie par Guillaume Canet retrouve le bassin d'Arcachon. Le tournage de "Nous finirons ensemble", la suite des "Petits mouchoirs" débute jeudi selon une information du site Satellifax, spécialisé dans le cinéma. A sa sortie en salles en 2010, "Les petits mouchoirs" avaient fait un véritable carton : 5,3 millions d'entrées. Et avait créé un véritable engouement touristique au Cap Ferret.

Un jeune chef d'entreprise ferretcapien surfe toujours sur le succès du film

Un jeune homme de 24 ans a d'ailleurs réussi à surfer sur le succès du film. Il y a sept ans, Niels Rolland a créé son entreprise "Les petits navires" au Cap Ferret. Un service de location de bateaux haut de gammes. Le succès de son entreprise, il le doit au film. Il l'a d'ailleurs appelé les petits navires en hommage aux petits mouchoirs : "L'offre que je propose est partie du constat que non seulement, le film allait apporter plus de touristes sur la presque-île, et surtout des personnes qui voudraient le même art de vivre que dans le film, c'est à dire un art de vivre assez épicurien, mais assez luxueux."

Ma clientèle s'identifie à ce film." Niels Rolland, patron de l'entreprise de location de bateaux Les petits navires

Depuis la sortie du film, en octobre 2010, l'engouement est toujours bien présent explique Niels Rolland : "On me demande toujours où se trouve la villa dans laquelle a été tourné le film, mais aussi où se trouve la vraie maison de Guillaume Canet et Marion Cotillard." Alors forcément ce nouveau tournage c'est une bonne nouvelle pour ce jeune chef d'entreprise : "J'étais aux anges quand j'ai vu le message de Guillaume Canet sur Twitter. Peut être que mes clients pourront même assister aux tournages de certaines scènes qui se passent sur l'eau."