PHOTOS - Capitaine Marleau enquête au Pays Basque

Depuis lundi toute l'équipe de la série "Capitaine Marleau" est en tournage à Biarritz, Corinne Masiero en tête, avec, pour ce 27e épisode, Laura Smet et Christophe Dechavanne. Des figurants locaux jouent leur propre rôle (brancardier, gendarme). Suite du tournage à Louhossoa, Bidart et Ciboure.

"Morte saison", le tournage du 27e épisode de la série à succès "Capitaine Marleau" a débuté lundi 29 novembre aux alentours du Port-Vieux de Biarritz, malgré une météo turbulente. Ce qui n'a pas empêché les passants de s'attarder, intrigués par les voitures de gendarmerie et les camions de pompiers. Le 4x4 de la capitaine loufoque - et un peu gilet jaune - campée par Corinne Masiero, est aussi du décor. Des passants tenus à bonne distance du tournage mais qui la reconnaissent sans difficulté, non à son salut de guerre "youhyou", mais à sa chapka caractéristique.

La réalisatrice et papesse du téléfilm français Josée Dayan. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Les chanceux peuvent aussi apercevoir Laura Smet. Christophe Dechavanne, l'ancienne gloire de la télé, ce sera pour plus tard. Olivier Schmitt, directeur de production de la série, est ravi que le temps apocalyptique annoncé par Météo France n'ait pas eu lieu: "le tournage se passe bien, nous serons à Biarritz jusqu'à mercredi, puis nous irons à Louhossoa dans une bergerie; la semaine prochaine nous tournerons à Bidart et Ciboure". Et pas question de dévoiler quoi que ce soit de l'intrigue de l'épisode basque.

Oui oui, c'est bien la parka et la chapka rouge du Capitaine :) © Radio France - Iban Etxezaharreta

Reportage sur le tournage de l'épisode basque de Capitaine Marleau Copier

"Passer de l'autre côté du tableau"

Tout juste apprendra-t-on qu'un cadavre est découvert dans le restaurant ("La petite plage" dans la vraie vie) qui domine la plage du Port-Vieux. Les figurants sont à l'abri, sur les lieux du crime. Des figurants qui jouent leur propre rôle. Comme les brancardiers ou les gendarmes. Eric a enfilé la combinaison blanche de l'équipe d'enquête scientifique: "Je fais ça par curiosité, j'ai travaillé durant 30 ans pour la Défense, je passe de l'autre côté du tableau ; bon dans la série il y a des détails qui peuvent échapper aux enquêteurs, pas dans la réalité". Olivier lui continue de faire son métier : "On sécurise les lieux de la découverte du corps, comme feraient les gendarmes dans la vie réelle, mais là on répète, on répète, on répète..." lâche-t-il avec une pointe de lassitude.

Vue imprenable sur la plage du Port-Vieux. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Les épisodes de la série sont regardés par plus de 5 millions de téléspectateurs. Celui du Pays Basque le sera l'année prochaine sur France 2.

Dans la fiction les gendarmes peuvent enquêter dans la zone police de Biarritz. © Radio France - Iban Etxezaharreta