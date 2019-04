Capitaine Marleau s'apprête de nouveau à crever l'écran avec un épisode tourné sur la côte d'Opale

Côte d'Opale, France

Si je vous dis : une chapka sur la tête et une forte personnalité, vous me répondez.... Capitaine Marleau. C'est la série policière qui cartonne en ce moment sur France 3. Capitaine Marleau, c'est une capitaine de gendarmerie qui enquête sur des meurtres, et c'est surtout Corinne Masiero.

La comédienne Roubaisienne incarne ce personnage à la gouaille inimitable, à l'accent et à la spontanéité tout à fait nordistes. Capitaine Marleau est aussi ch'ti que Corinne Masiero.

Episode tourné sur la côte d'Opale

Ce mardi soir, le Nord sera doublement à l'honneur dans Capitaine Marleau. L'épisode 15 de la série, "Une voix dans la nuit", a été tourné sur la côte d'Opale en novembre 2018.

Toute l'équipe, emmenée par la réalisatrice Josée Dayan, s'est installée pendant un mois dans la région : cap Griz Nez, Equihen-Plage, le Touquet, Boulogne-sur-mer, avec une scène d'élection de Miss dans l'ancien casino. A Nesles, dans l'arrière pays boulonnais, Capitaine Marleau a passé une journée aux "Ecuries des Parpaillots".

Corinne Masiero "très concentrée, très professionnelle"

La vieille bâtisse fortifiée a séduit la production, sans doute grâce à son vieux manoir. Dominique Bon, la responsable du centre équestre, n'en garde que des bons souvenirs, marquée notamment par le professionnalisme de Corinne Masiero : "quand on voit le film, on a l'impression qu'elle est très 'olé olé', que ça sort de sa bouche comme ça vient dans sa tête. Elle n'est pas du tout comme ça. Elle est très concentrée, très professionnelle. Entre deux scènes, elle a la tête dans le script".

Benjamin Biolay a eu la chance d'inviter #CapitaineMarleau au restaurant... Un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier ! 😂🔝 pic.twitter.com/NK2RkipVNL — France 3 (@France3tv) April 8, 2019

Records d'audience

Ce nouvel épisode de Capitaine Marleau risque encore de battre des records d'audience. Passant de 3,5 millions téléspectateurs à l'origine en 2015, à quasiment 7 millions le mardi 2 avril 2019, avec 30% de part de marché, France 3 est arrivé devant toutes les autres chaînes. C'était la meilleure audience depuis le début de l'année pour France 3.

Un triomphe

La directrice de la fiction de France Télévision, Anne Holmes, à l'origine du lancement de Capitaine Marleau, n'aurait jamais osé rêver d'un tel succès : "à ce stade-là, c'est presque un triomphe. On a tous été stupéfaits". Pour elle, le secret du succès, c'est "une alchimie. On manquait cruellement de comédies sur nos antennes. Et Marleau est drôle. Il y a une appétence pour le polar chez les Français. Et on a eu des guests formidables".

ECOUTEZ : Anne Holmes, directrice de la fiction de France Télévision Copier

Adjani, Depardieu, Biolay... ils veulent tous tourner avec Capitaine Marleau

Il faut dire que le casting était glamour mardi dernier, Isabelle Adjani était à l'affiche avec Corinne Masiero. Personne n'aurait pu l'imaginer au départ, mais aujourd'hui, tourner dans capitaine Marleau, c'est très tendance : Depardieu, Pierre Arditi, Victoria Abril, Muriel Robin l'ont déjà fait. Et pour le quinzième épisode ce mardi soir, les chanteurs Jeanne Balibar, Benjamin Biolay et Camille sont au casting.

Une des séries où il faut être en ce moment

"C'est normal aussi", analyse Anne Holmes, "il y a des vrais rôles à défendre. C'est rare d'être vu par 7 millions de personnes, même au cinéma. C'est une des séries où il faut être en ce moment".