Carnaval de Dunkerque: Pierrot-tout-seul est décédé

Il était l'une des figures les plus connues et les plus appréciées du carnaval de Dunkerque: Pierre Vancoppenolle, qui se faisait appeler Pierrot-tout-seul est décédé à l'âge de 61 ans. La grande famille du carnaval est en deuil.